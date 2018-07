Je to ohyzdnost, kritizuje čáry zakazující vjezd cyklistům Krnáčová

Tlustá bílá čára protíná mozaikovou dlažbu přes celou šíři náměstí Republiky. Doplňuje ji piktogram přeškrtnutého kola a číslice 10-17.



Praha 1 takovým způsobem pomocí vodorovného značení „vykolíkovala“ zóny v historickém jádru města, kam mají mezi desátou a sedmnáctou hodinou zakázán vjezd cyklisté. Podobné čáry jako jsou na náměstí Republiky nově křižují i ulici 28. října nebo spodní část Václavského náměstí. Za výrazné bílé čáry v památkové zóně si však Praha 1 vysloužila kritiku občanů, kterým vadí, že značení hyzdí centrum města.

Kromě veřejnosti kritizují podobu značení také památkáři nebo Institut plánování a rozvoje (IPR). „Doufali jsme, že za diskusemi o zákazu cyklistů v centru udělá Praha 1 tlustou čáru. Takto jsme to ale nemysleli. Nesmyvatelné bílé linky přímo v Pražské památkové rezervaci jsou velmi necitlivým řešením,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha. Praha 1 podle něj vodorovné značení nekonzultovala ani s institutem, ani s památkáři.

To potvrzuje mluvčí pražského pracoviště Národního památkového ústavu Andrea Holasová. „Nedostali jsme žádnou žádost o posouzení takového značení. Bylo by vhodné, aby se dotyčný subjekt na nás obrátil na konzultaci, jak to udělat citlivě,“ uvádí Holasová s tím, že jde o podobný případ jako umístění žluto-černých betonových city bloků na Staroměstské náměstí.

Čáry vyblednou, ujišťuje radnice

Podobného názoru je i šéf magistrátních památkářů Jiří Skalický. Ačkoliv pro umisťování dopravního značení nemusejí památkáři vydávat souhlas, s bílými čárami spokojeni nejsou.

„Je pochopitelné, že kontrastní dopravní značení takto umístěné například v ploše náměstí působí rušivě na historické hodnoty místa. Bílá barva poutá pozornost a potlačuje charakter dlažby, který je pro centrum Prahy typický,“ uvádí Skalický.

Značení podle něj nerespektuje prvky uličního interiéru a pro památkovou péči představuje negativní zásah, který by bylo možné navrhnout citlivěji. „S námi danou věc nikdo nekonzultoval,“ dodává.

Čáry už zkritizovala také primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která v dopise starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) vyzvala, aby našel nový způsob značení, který nebude narušovat estetiku náměstí Republiky.

„Na jedné straně se pokoušíme sjednocovat městský mobiliář, aby centrum bylo pokud možno vzhledné a vkusné, na straně druhé pak ale takovou ohyzdností veškeré snahy sami devalvujeme a v podstatě zazdíme,“ uvedla v dopise.

Objetí zákazu cyklisty zdrží o několik minut.

„Čerstvě natřené čáry na náměstí Republiky, které vzbudily tolik emocí, budou za pár dnů vybledlé jako každé značení. Je tedy trochu nefér hodnotit ještě skoro nezaschlé barvy,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Podle Lomeckého není vzhled dopravního značení politickým rozhodnutím. „Umístění značek, jejich tloušťka nebo to, jestli jsou čáry hezké, či nikoliv, mi nepřísluší komentovat,“ prohlásil Lomecký.



Pokud se však ukáže, že úředníci, kteří opatření připravovali, udělali chybu, tak se podle slov starosty značení upraví a zodpovědný úředník ponese následky.

Značení k zákazu vjezdu cyklistů nyní do ulic a na náměstí umisťuje podle návrhu Prahy 1 Technická správa komunikací (TSK). Podle mluvčí TSK Barbory Liškové by měly být všechny svislé i vodorovné značky hotové do konce července. „Nejde jen o umisťování zákazových značek, ale i o úpravy stávajícího značení a doplnění o dodatkové tabulky nebo tabulky s naváděním na cyklotrasy,“ dodává Lišková.

Kontroverzní je i zákaz vjezdu cyklistů, který Praha 1 zavedla v pěších zónách kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Radnice centrální městské části cyklisty z pěších zón vykázala s tím, že zákaz přispěje k vyšší bezpečnosti chodců, které cyklisté svou jízdou ohrožují.

Opatření podle Prahy 1 míří i na motorové koloběžky, které se začaly v centru metropole pohybovat po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce, nebo na kritizovaná vozítka beer bike s hlučnými podnapilými turisty.

Zákaz se však nelíbí například zmiňovanému Institutu plánování a rozvoje. „Paradox je, že na pěší zóně na náměstí Republiky projede denně 7 500 aut a žádné čáry tomu nezabraňují. Na východ i na západ od nás je provoz cyklistů v centru měst naprosto běžný jev. Města se spíše snaží řešit omezení automobilové dopravy, která způsobuje daleko více střetů s chodci než kola,“ říká mluvčí IPR Vácha.

Nespokojeni jsou i samotní cyklisté. Podle spolku Auto*Mat je opatření přemrštěné a není doplněno zavedením adekvátních objízdných tras. Cyklisté jsou tak podle spolku vyháněni mezi tramvaje a do nebezpečnějších úseků. Auto*Mat proto chystá na září protestní happening.