Bezpeněžní Zlín. Lidé si na Facebooku vyměňují zboží i služby

„Moje původní myšlenka byla čistě ekologická. Lidé často vyhazují věci, které by jiní ještě uplatnili. Tato skupina je má spojit,“ líčí.

Inspirovala se na brněnské akci Bezpeněžní prostor, ve Zlíně pak pořádala bezpeněžní bazárky. Šlo o akce, kam lidé přinesli věci, které už doma neupotřebí, a jiné si zase mohli odnést.

„První jsme zorganizovali v prosinci 2015. Šlo o jednorázové události, ale cítila jsem, že lidé mají potřebu takto směňovat věci častěji. Proto jsem založila internetovou platformu,“ říká Navrátilová.

Bezpeněžní Zlín funguje jako prodejní skupina na Facebooku. Přihlášení uživatelé nabízejí či poptávají oblečení, knihy, potřeby do domácnosti, kosmetiku, potraviny, spotřebiče, ale nechybí ani nabídka doučování či jiný druh výpomoci.

Lidé nesmí požadovat věci, které by bylo potřeba koupit

Transakci si pak domluví v soukromých zprávách. Musejí přitom dodržovat pravidla: základem je nechtít za věci peníze ani věci, které by někdo musel za peníze koupit.

„Stává se, že někdo si řekne o konkrétní zboží, které by druhá strana musela jít kupovat do obchodu. Tím by se ale ztratil smysl celého projektu,“ popisuje Navrátilová, která se jako administrátorka skupiny snaží podobným transakcím zamezit. Tolerantní jsou pouze k produktům od lokálních producentů.

Skupina si za dva roky získala skoro dva tisíce členů a podobné skupiny začínají vznikat i v dalších městech.

„Překvapilo mě to. Když jsme začínali, bylo nás okolo dvaceti. Samozřejmě v takovém počtu členů je to už náročnější na administraci. S kolegyní to děláme ve volném čase,“ říká vystudovaná etnoložka.

Právě její zaměření ji k nápadu motivovalo. „Hodně jsem cestovala po Balkáně a navštěvovala tradiční vesnické komunity, kde výměna služeb a různých potravin funguje i na základě bezpeněžních styků,“ vysvětluje Navrátilová, která chce probudit v lidech zájem o alternativní ekonomiku.

„Skupina Bezpeněžní Zlín je super. Včera jsem vyměnila nálepky z Billy za domácí marmeládu, dneska prázdné zavařovací sklenice za domácí žitný chleba. Jo a taky jsme za čokoládu pořídili nový batoh pro milého. Vyměňujte, recyklujte a nevyhazujte,“ podělila se na sociální síti o svou zkušenost jedna z uživatelek.