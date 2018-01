Kamerové systémy ohlídají studenty, zatím je dostane deset středních škol

„Je to k zajištění ochrany studentů i pedagogického sboru,“ vysvětlil krajský náměstek pro sociální věci a bezpečnost Petr Kubis. Bezpečnost na školách je podle něj hojně skloňované téma, ať už v souvislosti s aktivními střelci, nebo vniknutím násilnických osob do budov.

Kraj chce do škol nakoupit 80 vnějších kamer, 117 vnitřních kamer a 18 videoserverů.

„Pokud nám to jednotlivá města umožní, budeme také chtít, aby byly vnější kamery napojeny na služby městské policie a byly součástí městského dohlížecího systému,“ doplnil Kubis.

Mezi prvními deseti školami, jichž se projekt týká, budou například gymnázia v Ostrově a Sokolově, Hotelová škola Mariánské Lázně, Střední lesnická škola Žlutice nebo Střední pedagogická škola v Karlových Varech.

Postupně chce kraj kamerové systémy zavést ve všech středních školách v regionu, v některých však ale zatím nejsou udělané potřebné stavební úpravy. Už nyní naopak kamery dohlížejí třeba na ISŠTE Sokolov.

Kraj za zabezpečení škol zaplatí 4,8 milionu korun, celou částku financuje z vlastních prostředků. Kamery chtělo do škol zavést už jeho předchozí vedení, to však plánovalo, že si je všichni ředitelé vysoutěží sami. Současné vedení kraje pak projekt pozastavilo s tím, že je nehospodárný a nefunkční.

„Nechtěli jsme, aby si to soutěžili samotní ředitelé, ti mají učit. Druhá věc je, že když by si to soutěžily samotné školy, vytvořili bychom si několik autonomních systémů a my samozřejmě chceme, aby ty systémy byly propojené a mohli jsme z nich těžit data,“ vysvětlil náměstek Kubis. Kraj proto kamerové systémy pořídí centrálně.