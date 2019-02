Ladovská zima táhne do Žďárských vrchů běžkaře, míří do stop i hospod

„Sníh zatím ještě je, i když je trošku problém se dostat k nám nahoru od Nového Města na Moravě. Tady v kopcích sníh zatím drží,“ líčí starosta Tří Studní Miloš Brabec, který je zároveň předsedou mikroregionu Novoměstsko.

I když se obával deště, který měl podle předpovědi přijít, byl si jistý, že se bude lyžovat ještě minimálně o víkendu.

„Sníh je sice přes den takový kašovitý, ale v noci zase zmrzne a vydrží,“ popisuje Brabec.



Během minulého víkendu si lyžaři užívali slunečné počasí s jarními teplotami. Sem tam se objevili i běžkaři v krátkých rukávech.

Ladovská zima, trvající s vánoční oblevou už od půlky prosince, se projevuje i na počtu hostů v restauracích a penzionech. „Lidé chodí lyžovat i na procházky. Sednou si pod pergolu na sluníčko a jsou spokojení,“ říká Eva Cempírková, která provozuje obecní hospodu a penzion hned u silnice ve Vlachovicích.

„Letošní zima je opravdu super, stopy byly hezky najeté, lyžařů bylo dost, chodí se rádi zahřát a odpočinout si do hospody na jídlo a grog,“ dodává. Během víkendu vydá ve Vlachůvce minimálně tři sta jídel.

Tahák pro turisty ze sousedních krajů

Kromě místních sem jezdí nejčastěji hosté ze sousedních krajů. „Na tom se nic nemění, jezdí sem nejvíc Brňáci a Pardubičáci,“ popisuje hospodská.

Její slova potvrzuje pohled na značky aut na přeplněném parkovišti ve Třech Studních. Právě parkování běžkařů trápí v sezoně obyvatele vesnic ve Žďárských vrších asi ze všeho nejvíc.

„Přestaly jezdit rekreační vlaky, všichni teď přijíždí auty,“ poukazuje starosta Brabec na to, že aut výrazně přibylo. Navíc v chráněné krajinné oblasti je obtížné hledat další parkovací plochy.

V situaci, kdy v lednu napadlo přes půl metru sněhu, byl problém s těmi lyžaři, kteří odstavili svoje auta přímo na silnici. Ztěžovali práci silničářům a komplikovali průjezd k nemovitostem místním.

„Měli jsme tady i osmdesát aut, která stála na hlavní silnici. Stejný problém byl v Kadově či na Fryšavě,“ říká starosta.

Řidiči také často nechávají auta na horizontu nad Skleným a o kus dál na stejné silnici před Třemi Studněmi.

Ve Vlachovicích bývá situace přece jen klidnější. „Už loni nechala obec vyhrnout parkoviště u fotbalového hřiště, kam se vejde hodně aut. Po dědině tím pádem takový problém s parkováním nebyl,“ oceňuje Cempírková. Přesto musí obec na některá místa dát značky.

Nejvíc místa na parkování je u Vysočina Areny. Parkovat se dá i na záchytných parkovištích pod sjezdovkou, která se využívají i při velkých sportovních akcích.

Laufař může v modro-bílé kombinéze trénovat doma

Když máte štěstí, můžete ve stopě potkat i laufaře Jiřího Ročárka v modro-bílé kombinéze týmu Vltava Fund Ski Team, za který závodí. „Konečně přišla pořádná zima a nemusím jezdit po Evropě za sněhem,“ libuje si lyžař z Vlachovic.

„Chodím lyžovat každý den, nejlepší je to ráno, kdy se dá díky nočním mrazům tak do jedenácti hodin bruslit po pláních, než sníh změkne. Takhle jsem dojel až ke Ždírci nad Doubravou, minule jsem to vzal na Bystřici nad Pernštejnem,“ je nadšený z firnového sněhu.

V okolí bydliště často využívá tratě najeté pro psí spřežení mezi Vacovicemi, Skleným a Třemi Studněmi, kde může skejtovat.

„Jen je škoda, že další tratě nejsou častěji upravované,“ vadí mu a přidává se tak na stranu horolezce Radka Jaroše, který vyvolal svým kritickým příspěvkem na Facebooku polemiku o tom, jak se na Novoměstsku upravují tratě.

Podle předsedy mikroregionu se vychází z finančních a technických možností. „Techniku si najímáme od sportovního klubu, který má hlavně svoje závody, smlouvu máme také s panem Trnkou z hotelu Horník, navíc pro nás jezdí se skútry úpravci ze Slavkovic, Pohledce a Řečice. Podle možností koordinujeme naše úseky,“ vysvětluje Brabec.