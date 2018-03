Aplikace mapující běžkařské trasy v Krušných horách se dočká vylepšení

Najdou ji na adrese gis.kr-karlovarsky.cz/klm a vyčtou z ní například, jakou běžeckou trasu zvolit, kdy ji upravila rolba a kolik má kilometrů. Krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů ale společně s kolegy přemýšlí o její další aktualizaci.

„Vylepšovat chceme úplně všechno. Běžkař nyní zjistí hodinu úpravy, v některých místech mi ale chybějí označené nástupy a to, kolik stop vlastně na trase lidé najdou,“ řekl.

Ideální by podle něj bylo, aby aplikace ukázala, zda trasa nabízí jednu nebo dvě stopy pro klasiku, nebo jen úpravu pro bruslení. „Tyto věci by chtěly ještě zvýraznit, tuto zimu ale už nebude čas,“ doplnil.

Podle Evy Nduwimany, manažerky společnosti První Krušnohorská, která se stará o údržbu lyžařských běžeckých tras v západním Krušnohoří, aplikace funguje dobře. Prostor pro vylepšování ale určitě je.

„Při každém jednání na kraji řešíme, které informace o stopách by ještě mohla nabízet. Jde ale o to, aby se pak neztrácely a aplikace zůstala i nadále přehledná,“ podotkla. Zmínila přitom, že existuje i mobilní aplikace, ta má ale určité mouchy.

Běžecké trasy v Karlovarském kraji Karlovarský kraj letos na údržbu lyžařských tras přispěl 1,656 milionu korun , další desítky tisíc daly ze svého města či obce.

V jakém stavu jsou běžkařské trasy, mohou lidé zjistit na webu gis.kr-karlovarsky.cz/klm Sledovat mohou také facebookové profily Krušnohorská lyžařská magistrála - KH západ či Rolbaři Jelení Vrch.

Kvůli následkům podzimní vichřice Herwart stále v Krušných horách platí na některých místech zákaz vstupu do lesů. Ten se ale netýká lyžařské magistrály. Běžkaři by však kvůli vlastní bezpečnosti neměli z upravených stop vyjíždět.

V současné podobě jsou dvě možnosti, jak informace na web zadat. Každý úsek trasy má přidělané číslo a jeho úpravu mohou rolbaři jednoduše oznámit přes SMS. „Pokud vyjedou v noci, posílají údaje většinou hromadně ráno, ráno zase zadávají informace po částech. Většinou volí variantu přímo z terénu,“ popsala Eva Nduwimana.

Udělat to podle ní lze i zpětně, pokud se něco nepodaří. Na trase třeba nemusí být signál a podobně.

Druhou možností je posílání informací přes web. Přes další rozhraní je možné také doplnit i další údaje, jako jsou například výstrahy týkající se těžby dřeva, vstupu do lesa nebo třeba informace, kde už neleží sníh.

Kdo by chtěl vyrazit na běžky, má díky chladnému počasí ještě šanci. „Myslím, že v týdnu to na běžky stále půjde, pokud se nám podaří trasy upravit. Třeba Bučinská trasa vydrží dlouho a tento týden by mělo být na horách ještě chladno. Běžky bych ještě nezatracovala, jestli se předpověď nezmění,“ uvedla manažerka.