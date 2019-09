Správci krušnohorských tras uklízejí lesy, aby do nich mohli běžkaři

„Téměř pořád se dělají prořezy, těch je letos docela dost,“ uvedla Eva Nduwimana, manažerka společnosti První krušnohorská. Ta se stará od roku 2014 o údržbu lyžařských běžeckých tras v západním Krušnohoří od Bublavy až po Loučnou pod Klínovcem.

Lesáci měli v letošním roce napilno kvůli zimním vichřicím, které porosty na několika místech v Krušných horách poměrně dost poničily. Ty nejvážnější škody stihli zahladit během několika týdnů až měsíců, komplikace by kvůli tomu v nové sezoně neměly nastat.



„Pokud jsou na běžkařských trasách stromy poškozené větrem, do příští běžkařské sezony je určitě odstraníme,“ ujistila v červnu mluvčí Lesů ČR Eva Jouková.

Dobrou zprávu mají i lesáci z Božího Daru. Nejvýše položené město v České republice přitom v zimě vyhlásilo zákaz vstupu do lesů kvůli kalamitnímu stavu.

„V zásadě se nám podařilo všechno odstranit, až na nějaké výjimky,“ uvedl Karel Picura ze správy městských lesů.

První krušnohorská má na programu ještě terénní úpravy. S nimi ale vždy čeká na podzim, až skončí v lesích těžba, aby cesty opět neponičila těžká technika. „S těmito úpravami počítáme koncem září a v říjnu,“ řekla Eva Nduwimana.

Hodně poničené jsou nyní například některé cesty v okolí Chaloupek, na což chybějí společnosti peníze. Pustit se chce ale do úpravy magistrály u Perninku v okolí kapličky, kde se cesta částečně rozšíří a odvodní. Odvodnění či vyčištění už mají za sebou i některá místa nad Novými Hamry a rozšíření se dočkala třeba spojka na Ostružníku mezi Kammloipe a magistrálou.

Přibudou nová rolba i cedule

Součástí nadcházející sezony budou i některé novinky. První krušnohorská je oznámí během několika týdnů. Mezi ty největší bude podle Evy Nduwimany patřit další rolba, přibudou například i nové cedule v nástupních místech.

„Domluvili jsme se také se starosty Perninku, Abertam a Horní Blatné, kde lidé často chodí ve stopách, protože nemají moc kudy jinudy. Letos by se tam udržovala i trasa pro pěší, zřejmě paralelně s běžkařskou trasou,“ prozradila manažerka.

Kromě krušnohorských obcí letos na údržbu tras opět přispěje také kraj. Mezi zájemce rozdělí přes 1,1 milionu korun. Ti však chtěli o poznání více. Na úřad totiž doputovalo celkem čtrnáct žádostí ve výši 1,683 milionu korun.

„Vzhledem k tomu, že žádosti převyšovaly vyčleněnou částku dotačního programu, museli jsme všem žadatelům dotaci rovnoměrně pokrátit,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů.

Každý ze zájemců tak nakonec dostane příspěvek ve výši 67 procent toho, o co původně žádal. Vedení kraje ale uvažuje, že by bylo vhodné kvůli převisu žádostí do budoucna vyčleněné peníze na údržbu tras navýšit. „Obliba běžeckého lyžování v kraji neustále stoupá a je potřeba zajistit sjízdnost všech stávajících tras i rozvoj dalších,“ řekl Josef Janů.

Kromě První krušnohorské se žádostí uspěl například Biatlonový spolek Eduard, který na úpravu tratí ve stejnojmenném areálu nad Jáchymovem dostane 46 tisíc korun, nebo třeba Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka. Ten získá 112 tisíc korun. O strojovou úpravu stop se v oblasti stará už několik let.

Lidé, kteří chtějí úpravám tras v Krušných horách pomoci, mohou podpořit veřejnou sbírku První krušnohorské, a to buďto nákupem samolepky či sběratelské placky, prostřednictvím DMS, anebo posláním peněz na účet. V uplynulé zimní sezoně, kterou společnost vyhodnocuje k poslednímu květnu, se výnos veřejné sbírky přiblížil 165 tisícům, což je zhruba třetinový nárůst oproti předchozí zimě.