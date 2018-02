Bezohlední řidiči vjíždějí na běžkařské trasy, ničí je a často zapadnou

Rolbaři Martin Bečvář a Petr Vitásek provádějí pro obecně prospěšnou společnost První Krušnohorská úpravy běžeckých tras v oblasti Jelení a Nových Hamrů. Za poslední dobu nebyl týden, kdy by stopu neponičili řidiči ignorující značky. První Krušnohorskou přitom stojí úprava stop čas i nemalé peníze.

„Situaci se snažíme řešit tak, že začátky problematických míst zahrneme sněhem a vytvoříme bariéru, kterou motoristé nemohou překonat. Bohužel se nyní potýkáme s nedostatkem sněhu a možnost řešit situaci tímto způsobem je značně omezená,“ popsal Martin Bečvář.

Řidičů, kteří přiznají chybu a omluví se, je podle něj minimum. Většina reaguje podrážděně a někdy až agresivně. Rolbaři s tím příliš nezmůžou, neboť na většině tras, které upravují, je špatný signál, a nemohou tak na pomoc přivolat policisty.

„V poslední době nás především zaměstnává trasa Jelení – Rolava. Během uplynulého víkendu jsme na ní zjistili nejméně tři neukázněné motoristy, kteří tuto trasu v celé délce značně poškodili,“ uvedl Martin Bečvář.

Podotkl přitom, že řidiči nejsou na takové situace vhodně vybavení. V autě jim chybí tažné lano, lopata a podobně. „Často se vymlouvají na neznalost prostředí, že je sem navedla navigace, doporučil jim to některý z místních obyvatel a tak dále,“ vyjmenoval rolbař.

Podle manažerky První Krušnohorské Evy Nduwimany se největší potíže týkají kromě trasy Jelení – Rolava také té na Stříbrnou. Stává se i to, že řidiči zamíří na Blatenský Vrch. Právě přes něj ale vede běžkařská trasa spojující Bludnou a Horní Blatnou.

„Zmrzlou stopu, kterou předtím rozjelo auto, často už ani upravit nelze. Úplně nejhorší je, když řidič ve stopě zapadne a musí pro něj přijet traktor. To se stalo před dvěma lety na Rolavě. Traktor tam udělal šílenou paseku a stejně se mu nepodařilo auto dostat ven. Další pokus přišel o týden později,“ vzpomínala.

Běžecké trasy v Karlovarském kraji Karlovarský kraj letos na údržbu lyžařských tras přispěl 1,656 milionu korun .

. V jakém stavu jsou běžkařské trasy, mohou lidé zjistit na webu gis.kr-karlovarsky.cz/klm

Sledovat mohou také facebookové profily Krušnohorská lyžařská magistrála - KH západ a Rolbaři Jelení Vrch .

- KH západ a . Kvůli následkům podzimní vichřice Herwart stále v Krušných horách platí na některých místech zákaz vstupu do lesů. Ten se ale netýká lyžařské magistrály. Běžkaři by však kvůli vlastní bezpečnosti neměli z upravených stop vyjíždět.

Úprava jedné trasy stojí První Krušnohorskou řádově tisíce korun. V případě stopy Jelení – Rolava jsou to minimálně tři tisíce. Na údržbu tratí se tradičně skládají jak krušnohorské obce, tak Karlovarský kraj. Celkové náklady pro letošní sezonu dosahují 3,5 milionu korun.

Ředitel První Krušnohorské a horský záchranář Miroslav Račko se domnívá, že poškození stopy po řidičích příliš vymahatelné není. „V lokalitách Jelení přes Rolavu až k nám na Bublavu se jedná o silnice třetí třídy, byť jsou v zimě neudržované. Je to ale veřejná komunikace, na kterou má právo vjet asi každý,“ uvedl.

Hájit se přitom může jak tím, že tam vede silnice, tak tím, že ho na ni navedla navigace. „V neděli večer vjela na trasu z Rolavy do Stříbrné posádka auta, která se také řídila navigací. Strašně se omlouvali, a aby to odčinili, koupili si alespoň známky, které První Krušnohorská prodává. Byli to slušní lidé,“ řekl.

Jedná se ale spíše o výjimku. Rolbařům z Jeleního Vrchu se zatím nestalo, že by řidič kontaktoval První Krušnohorskou a chtěl škodu alespoň částečně odčinit sponzorskou samolepkou nebo plackou.

Potíže s ničením tras nyní zaměstnávají i starostu Přebuzi Martina Bruotha. Zrovna v úterý ráno řešil zapadlý malý náklaďák. „U nás na náměstí přitom máme značku, že jde o slepou silnici. Já sám tam trochu pirátsky přidávám ještě upozornění pro řidiče,“ prozradil.

O dalším řešení nyní vedení města přemýšlí. Například Boží Dar nyní vyhlásil nulovou toleranci řidičům, kteří živelně parkují u stop. O víkendu to udělal například autobus s německou poznávací značkou.

„Běžecký sport jsme momentálně odsunuli na vedlejší kolej. Chceme mu zachovat stejné finance i kvalitu, ale víc už dělat nebudeme, protože se nám to ve zlé obrací,“ řekl starosta Jan Horník. Sám již delší čas upozorňuje, že parkující auta v horském středisku blokují cesty jak autům údržby, tak například sanitkám či hasičům. Město má přitom svá parkoviště, kde celodenní stání stojí padesát korun.