Rumuny chycené u Plzně s běženci v kamionech budou soudit v Německu

V Česku hrozilo dvěma řidičům kamionů a jejich spolujezdcům za pašování migrantů až pět let vězení. V Německu může čtveřice zůstat za mřížemi tamních věznic až 15 roků.

Vydání čtveřice cizinců z České republiky potvrdila dozorující státní zástupkyně Taťana Ulčová.

„Německá strana požádala o vydání obviněných. K takovému kroku jsou splněné podmínky, cizinci budou vydáni,“ uvedla státní zástupkyně Ulčová.

Kdy dojde k fyzickému předání čtveřice Rumunů ve věku 26 až 37 let do Německa včetně spisů se zajištěnými důkazy v České republice, není jasné.

Čeští policisté zastavili rumunské kamiony na dálnici D5 v pátek 16. února večer.

Přesně věděli, jaké kamiony mají odstavit, protože od německé policie měli registrační značky podezřelých vozidel. Z toho se dá usuzovat, že jejich posádky nevezly migranty poprvé.

Jeden kamion policisté odstavili na dálničním parkovišti za tunelem Valík u Šlovic na Plzeňsku, druhý zastavili u Ostrova na Tachovsku a pak doprovodili do uzavřeného areálu dálniční policie. V něm bylo ukryto 28 lidí, sedm z nich byly děti.

Jeden z kamionů, ve kterém byli schovaní běženci (16. února 2018)

„Akce byla výsledkem výborné spolupráce českých a německých policistů,“ uvedla po akci policejní mluvčí Veronika Hokrová.

V kamionu zadrženém u Šlovic byli migranti schováni ve skrýši za kabinou řidiče mezi přepravovaným nábytkem. I v druhém kamionu byli migranti ukryti mezi zbožím. Jedno z dětí museli ošetřit záchranáři, protože zvracelo.

Dva dny po odhalení běženců v kamionech policisté odvezli nejprve celé rodiny s dětmi do záchytného zařízení v Bělé-Jezové. Zbylé muže pak převezli do záchytného zařízení v Balkové na pomezí Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

V pondělí 19. února soudci v Tachově a Plzni rozhodovali o vazbě pro zajištěné řidiče a spolujezdce z kamionů, uvalili ji na všechny.

Rumuni nejsou první pašeráci, kteří poznají německé vězení

„Soud rozhodl o vzetí obviněných do vazby ze všech tří zákonných důvodů. Tedy z obavy, že by pokračovali v trestné činnosti, že by mohli ovlivňovat svědky nebo uprchnout,“ uvedla po verdiktu soudkyně Okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková po rozhodování o dvojici Rumunů, kteří s kamionem dojeli až k Ostrovu u Stříbra. Do vazby vzápětí putovali i Rumuni zastavení za dálničním tunelem Valík.

Soud rozhoduje o vazbě pro kamioňáky (19. února 2018)

„Všichni čtyři cizinci byli obviněni z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V případě uznání viny jim za tento čin může v pravomocném rozhodnutí hrozit až pětiletý trest odnětí svobody,“ řekla dva dny po zadržení posádek mluvčí Hokrová.

V Plzeňském kraji to není první případ, kdy byli chycení pašeráci běženců předání do Německa. Dvojici Maďarů, která v nákladním autě převážela v roce 2015 po dálnici D5 dokonce 76 migrantů, soudci v Plzni pravomocně vyměřili tři roky vězení. Soudci souhlasili i s jejich vydáním k dalšímu stíhání do Německa.

Policie na D5 zastavila maďarský náklaďák plný běženců (31. 7. 2015)