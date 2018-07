V Bohumíně padla kvůli bezdoplatkovým zónám první žaloba na město

„Sociálně slabí lidé jsou mezi námi a radnice pro ně nemá alternativní řešení. Dostat se k městským bytům je pro ně prakticky nemožné. Sociálních bytů je pak málo. Jsou provozovány městem a vyjdou rozhodně dráž než ubytovna,“ tvrdí Zdeněk Plaček.

Podnikatel říká, že měsíčně si od svých klientů účtuje přibližně čtyři tisíce korun včetně služeb. „Za to se my ubytovatelé nemusíme stydět,“ míní.

Jeho zařízení s kapacitou 43 lidí využívají podle Plačka senioři, zaměstnanci přespolních firem i řada sociálně slabých, kteří pobírají sociální dávky. To, že si noví klienti Grandu nemohou říci o doplatek na bydlení, považuje za nesmysl.

„Je to jen populistické gesto starosty, kterým sbírá politické body před volbami. Těm lidem hrozí, že skončí na ulici,“ tvrdí Plaček a dodává: „Pokud město Bohumín ubytuje sociálně slabé ve svých bytech na sídlištích, ubytování v ubytovnách skončí. Pokud takové řešení nemá, mělo by s námi ubytovateli jednat slušně.“

Radnice: Chceme omezit byznys s chudobou

Bohumínská radnice si za vyhlášením bezdoplatkových zón ve třech nejproblémovějších lokalitách města stojí. „Dokud vláda nepřijme systémové řešení pro problém s ubytovnami, využijeme u nás v Bohumíně každou legální možnost, jak byznys s chudobou omezit. Je to běh na velmi dlouhou trať, my ho ale nevzdáme,“ říká starosta Petr Vícha.

Bezdoplatkové zóny v Bohumíně platí pro oblasti převážně v centru města, konkrétně do nich spadají ulice Čs. armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkova, Příční a také zdejší pěší zóna se zmíněným zařízením Grand.

To, že se její majitel proti kroku radnice ohradil, prý zástupce města nepřekvapilo. „Že se naše opatření majitelům ubytoven nelíbí, je jasné. Hatí jim to jejich vzkvétající byznys s chudobou, který souvisí právě s vyplácením doplatků na bydlení. A první žaloba, v níž majitel soukromé ubytovny přímo na pěší zóně poukazuje na nejrůznější lidská práva, stejně jako na právo podnikat, ukazuje, že jsme ťali do živého. Žádné žaloby nás ale nezastraší. Je to stejné jako v boji s hazardem, kde jsme s provozovateli automatů dlouhá léta bojovali u soudů,“ doplnil Petr Vícha.

Plaček tvrdí, že v Bohumíně neexistuje ubytovatel s předraženým nájmem. Věří proto, že se svou žalobou u soudu uspěje, a nechce příliš přemýšlet nad tím, že se tak nestane. „Pokud by soud přece jen rozhodl jinak, poradím si s tím. Vedu Grand dvacet osm let a nikdy jsem nebyl existenčně závislý na lidech pobírajících dávky,“ uzavřel.

Grand tak zřejmě nepotká stejný osud jako karvinskou ubytovnu Mašinka. Vlastník, Správa železniční dopravní cesty, ji pronajímal místnímu podnikateli. Ten nad ukončením provozu Mašinky přemýšlel od chvíle, kdy byla ubytovna v únoru zařazena do bezdoplatkové zóny. „Po jednání zástupců SŽDC s nájemcem se dohodlo ukončení nájmu k 31. červenci,“ potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.