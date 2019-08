V Děčíně znovu rozšířili zónu bez doplatků, zasáhne dalších 38 ulic

„Je to jedno z mnoha opatření, které nám pomáhá v boji proti nežádoucí migraci problémových jedinců a proti obchodníkům s chudobou,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

„Nechci v Děčíně trpět podnikání nezodpovědných majitelů domů, kteří situaci ve městě zhoršují. Společně s intenzivními kontrolami je bezdoplatková zóna jedním z mnoha kroků na cestě, kterou jsme se vydali a která není u konce. S omezením dávek na bydlení počítáme i v dalších lokalitách,“ dodal Hrouda.

V Děčíně již bezdoplatkové zóny platí na devíti dalších místech, a to v části pěti ulic ve Starém městě a také v devíti domech v různých čtvrtích. V celém městě podle primátora nebudou nikdy a zákon by to měl zakázat.

„Kvůli jedné skupině lidí nelze postihnout seniory, mladé lidi a matky s dětmi, kteří doplatek na bydlení potřebují,“ upozornil Hrouda.

Možnost vyhlásit bezdoplatkové zóny mají města druhý rok. Platí například v Chomutově, Mostě, Žatci či v Bílině.

V Trmicích a Ústí nad Labem od března platí pro celé město. Podle ústeckého magistrátu to byl dobrý krok.

Magistrát opatření nesmyslně nepovolil, míní starosta Dubí

„Bezdoplatková zóna chrání obyvatele a snižuje zájem obchodníků s chudobou o naše město. Například zavření ubytovny na Střekově přineslo velkou úlevu a snížení počtu zásahů městské policie,“ řekl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO).

„Nyní je také mnohem těžší zdemolovat byt a přestěhovat se jinam, protože nepřizpůsobiví na nové adrese již nedostanou doplatek na bydlení,“ doplnil Vlach.

Zóny bez doplatků by chtělo udělat i město Dubí v problematických ulicích Ruská, Mírová a Střední, dvakrát mu je však neschválil nadřízený teplický magistrát. Návrh proto město poslalo na kraj a nyní čeká na jeho stanovisko.

„Teplický magistrát nám toto opatření nesmyslně nepovolil, protože jsme v žádosti neměli přesně specifikovány domy, kde by opatření mělo platit,“ řekl starosta Petr Pípal (Severočeši Dubí).

Protože v okolí takový krok udělala řada měst, situace v Dubí se zhoršuje. „Jeden děčínský podnikatel ve městě koupil tři domy. Obáváme se, jaké to bude mít následky,“ dodal starosta Pípal.

Panelový dům v Zelené ulici je nejproblematičtějším domem v Děčíně: