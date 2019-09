Bydleli ve stanu a teď mají problém. Na ulici totiž s dítětem žít nemohou

„Prováděli jsme klasickou prohlídkovou kontrolu ve Vodní ulici, kde je stanové městečko bezdomovců. Naši kontroloři si při tom všimli, že u jednoho stanu jsou dětské hračky a dětské boty,“ popsal pro iDNES.cz Jiří Vaníček, zástupce ředitele Městské policie Chomutov.

Strážníci se proto doptávali, zda ve stanu bydlí nějaké dítě. „Bezdomovci potvrdili, že tam s nimi žije čtyřleté dítě,“ doplnil Vaníček.

U stanu volně pobíhali pohybovali dva psi. „Jeden byl klidný, ale druhý byl divočejší. Rodiče přiznali, že jeden pes jejich dcerku trochu kousl nebo štípl do tváře. Řekli, že dítě je v pořádku a že zajistí lékařské ošetření,“ uvedl strážník.

Městská policie o události hned informovala sociální odbor. „Protože je v případu nezletilé dítě, jde o hodně citlivé údaje. Věc jsme proto předali orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a ten celou událost šetří,“ řekl ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda.

Hned druhý den jsme strážníci na místě udělali další kontrolu. „Dítě tam už nebylo a jeho rodiče nám sdělili, že ho dali na ošetření do nemocnice, protože se na zranění objevil otok a měli obavu, že tam může být nějaký zánět,“ sdělil Vaníček s tím, že informaci si po jistotu ještě ověřili v nemocnici.

„Znovu jsme vyrozuměli OSPOD a ten zajistil, že se dítě do podmínek ve stanu nevrátí, ale že se rodičům odebere,“ doplnil Vaníček.

S tímto tvrzením však nesouhlasí vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově Romana Horynová. „Nic takového se nestalo. Navíc o odebírání dětí rozhoduje soud, nikoli OSPOD,“ řekla iDNES.cz.

Ztráta bydlení není důvod k odebrání dítěte z rodiny

„Ztráta bydlení není důvod k odebrání dítěte z rodiny. V rámci sociální práce musíme ve spolupráci s neziskovými organizacemi hledat takové řešení, aby rodina zůstala pohromadě nebo alespoň matka s dítětem,“ vysvětlila Horynová.

„V případě, že nějaká rodina přijde o bydlení, musíme dělat vše pro to, abychom zajistili takovou situaci rodiny, aby nebylo dítě oddělené od rodičů,“ doplnila Horynová.

OSPOD se podle ní snaží zajistit alespoň azyl pro matky s dětmi. „Avšak nyní už je i azyl pro rodiny s dětmi. Snažíme se to zajistit nejlépe v našem okrese, a když to nejde, tak i mimo něj,“ objasňuje Horynová.

Bez potvrzení od praktického lékaře lidé do azyláku nesmí

Problém, na kterém to však někdy celé ztroskotá, je, že většinou rodiče nemají svého praktického lékaře. „A když jdou do azylového domu, právě potvrzení od lékaře potřebují. Tato situace je často naprosto bezvýchodná, protože ti lidé nemají kartu a nenajde se doktor, který by jim napsal potvrzení,“ podotýká Horynová.

Ke konkrétnímu případu čtyřleté holčičky se vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově vyjadřovat nemůže. „Dítě je zajištěno a z důvodu mlčenlivosti, kterou máme danou zákonem, nemůžeme bližší informace sdělit,“ poznamenala.

Podle Romany Horynové nemůže být dítě od rodiny odděleno jen proto, že ztratila bydlení.

„Maximálně, když rodina přijde o bydlení a není nikdo z širší rodiny, kdo by se o dítě postaral, a není možnost azylu, mohou rodiče na základě žádosti a dohody dítě dočasně umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ale i tak se snažíme, aby to bylo na co nejkratší dobu a pomáháme rodičům najít nějakou formu společného bydlení,“ podtrhuje Horynová.

