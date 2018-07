Betlém v Hlinsku zve na výstavu Magické osmičky, která je věnovaná nejen kulatému výročí vzniku našeho státu

„V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a jeho poslání jsme se rozhodli přihlédnout k prioritní oblasti našeho zájmu: tím je prostředí venkova. Při zamýšlení se nad takto stanoveným námětem jsme si uvědomili, že v důsledku společensko-historických změn, které se udály od poloviny 19. století do 60. let 20. století, došlo ke stěžejním změnám v postavení žen. Od vnímání ženy podřízené muži, ženy pečující pouze o domácnost a rodinu, až k ženě rovnající se svými právy a postavením mužům. Se všemi důsledky pozitivními i negativními, které se tak promítly do života celé rodiny“, uvedla jedna z autorek výstavy Ilona Vojancová.

Výstava potrvá do 18. listopadu 2018 a s počátkem nového školního roku ji doplní speciální programy pro školy i veřejnost.

Více informací najdete na: www.betlem-hlinsko.cz