Kvůli holinám mizí v Beskydech turistické trasy. Značky není kam malovat

Turisté, kteří se vydají na výlet do Beskyd a lokalitu neznají, se mohou dostat do potíží. Kvůli holinám mizí totiž i stromy s turistickými značkami. Pokud turisté nebudou vybavení chytrým mobilním telefonem, mohou dokonce i zabloudit. V kopcích jsou navíc mnohé úseky bez signálu, takže jim ani telefon nepomůže.

„Snažíme se značky obnovovat, jenže narážíme na problém, že není na co je namalovat. Kámen u země člověk lehce přehlédne, v zimě bude pod sněhem,“ řekl Stanislav Duchek, který má pro Klub českých turistů (KČT) na starosti značení turistických tras.

Nejhorší situace na hřbetu Ondřejníku i na Rožnovsku

Podle něj je nejkritičtější situace ve Slezských Beskydech na trase Mosty u Jablunkova směr Skalka, kam vede červená značka. Podobně je na tom žlutá trasa z Dolní Lomné, hřeben Ondřejníku i hory na Rožnovsku, jež zčásti patří do Moravskoslezského a zčásti do Zlínského kraje. „Nově postupně mizí značení na Kozubovou, padá tam jeden strom za druhým,“ doplnil Duchek.

Smrkové porosty jsou v horských oblastech silně napadené kůrovcem, přestárlé a nemocné. Proto se kácí ve velkém. „Smrk nemá hluboké kořeny. Když je oslabený kůrovcem i suchem, každý silnější vítr ho lehce vyvrátí. Není v silách lesníků a soukromníků odstraňovat všechny polomy najednou. Popadané kmeny tak ve svazích leží delší čas, z čehož zase těží kůrovec a rychle se množí,“ vysvětlil značkař.

Podle Duchka se situace zlepší odhadem až za třicet nebo čtyřicet let, kdy vyrostou smíšené lesy, které se vysazují po jednodruhových smrčinách. „Že to pomůže, nám ukazuje situace na Javorovém. Mnozí si možná pamatují, jak zničené tam byly spadem ze železáren smrky před třiceti roky. Nahradily je smíšené lesy a nyní je to jedno z mála míst, kde to drží,“ uvedl Duchek.

„Požádáme o pomoc Lesy ČR“

Klub českých turistů nyní pracuje na plánu, jak chybějící značení nahradit. Chce využít třímetrové ocelové tyče, které by se ukotvily v zemi.

„Jde však o dost nákladnou záležitost. Jeden takový ocelový kolík s povrchovou úpravou přijde asi na pětistovku. Když se k tomu připočítá betonování a práce, náklady ještě stoupnou. Proto chceme požádat podnik Lesy ČR, zda by nám nepomohl zajistit dřevěné tyče. Vytvořili bychom díky nim takové značení, jako mají v Krkonoších,“ podotkl Duchek.

Značkařských kolíků má KČT jistou zásobu. Jejich umístění předchází podrobný průzkum terénu, na kterém KČT právě pracuje a počítá, kolik jich bude potřeba. „Také potřebujeme sehnat skupiny značkařů. Většina z nich je zaměstnaná, není tak snadné domluvit jich příslušný počet na určitý termín. A také na to musíme vyhradit finance. Odhaduji, že s nejvíce zdevastovanými úseky bychom mohli začít na konci léta,“ řekl Duchek.

V Jeseníkách hrozí, že zkolabuje celá síť značení

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová sdělila, že státní společnost s Klubem českých turistů spolupracuje dlouhodobě. „Mimo jiné právě na značení turistických cest. Naše spolupráce je dobrá. Až obdržíme konkrétní žádost od značkařských organizací ohledně dřevěných tyčí, určitě ji zvážíme a budeme se snažit najít řešení,“ uvedla Jouklová.

Značkař si ovšem netroufá odhadnout, jak dlouho bude náprava následků kalamity trvat. Odstraňování poškozených a nemocných lesů totiž pokračuje.

„Proto netušíme, kolik kolíků či tyčí bude potřeba. Už nyní se však obávám, že nebude v silách a možnostech jen značkařů toto vyřešit. Ještě mnohem horší situace je momentálně v Nízkém Jeseníku, kde reálně hrozí, že zkolabuje celá síť značení.“