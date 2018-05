Beskydské farmářské trhy startují ve čtvrtek

12:20

Tradiční Beskydské farmářské trhy, které město pořádá již od roku 2011, odstartují 17. května 2018 na náměstí Svobody v Místku. Následně se budou konat až do poloviny listopadu v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, a to vždy od 8 do 14 hodin.