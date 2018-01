V rychlém pruhu na D5 stálo auto, nebezpečnou situaci natočila záchranka

Záchranáři, kteří vezli pacienta, objížděli odstavenou toyotu na 91,5 kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu.

„Chtěli jsme poukázat, že tenhle řidič značně ohrozil bezpečnost silničního provozu. Při dnešní špatné viditelnosti, kdy bylo šero a občas sněžilo, nebylo možné rozpoznat překážku dostatečně včas. Na videu je vidět, že uplyne pouze pět vteřin mezi tím, kdy řidič záchranky rozpozná odstavené vozidlo před sebou a tím, než k němu dojede,“ vysvětlil Martin Brejcha, mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje.

Kdyby podle něj v pravém jízdním pruhu jela vozidla a záchranáři by do něj nemohli plynule najet, nejspíš by se stala nehoda.

„A to nemluvím o kamionu. Ten by jen těžko dobrzdil,“ podotkl Brejcha s tím, že řidič vozidla ohrožoval nejen ostatní účastníky silničního provozu, ale i sebe.

Podle informací od policie řídil toyotu pětapadesátiletý řidič, který narazil do středových svodidel a zůstal s autem stát v levém jízdním pruhu.

Řidič pravděpodobně jel rychle a narazil do svodidel

Řidič neutrpěl žádné zranění, jeho spolujezdec lehčí. „Dechová zkouška u řidiče byla s nulovým výsledkem,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Příčinou havárie je pravděpodobně rychlá jízda. „Okolnosti nehody dále zjišťujeme,“ doplnila Burešová. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 160 tisíc korun.

Podle zákona se na dálnici nesmí zastavit a stát, jsou k tomu určené pouze vyhrazené odstavné plochy. „Pokud se vyskytne závada na vozidle nebo řidiče postihnou zdravotní problémy, může vozidlo ponechat po dobu nouzového stání v jízdním pruhu,“ vysvětlila Václava Ircingová z BESIPu.

Pokud se to stane, řidič musí co nejdříve o situaci informovat policii, zapnout výstražná světla, nejméně 100 metrů za vozidlem umístit výstražný trojúhelník a auto opustit.

Zda řidič havarované toyoty neumístil výstražný trojúhelník za vozidlo a tím porušil zákonnou povinnost, nebo tak učinil až poté, co kolem projeli záchranáři, není zatím jasné.