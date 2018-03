Broumovští chtějí obchvat. Jinde je potřeba víc, vzkazuje jim policie

Obchvat města má sice projektovou dokumentaci k územnímu řízení, ale nejistý je výkup pozemků a především peníze pro stavbu přeložky. Místním vadí, že Broumovem jezdí po hlavní silnici čím dál víc aut, ale nepřipouštějí, že jiná města v regionu jsou na tom podstatně hůř.

„Všechna auta, která se potřebují dostat přes Broumov nebo po městě, jedou kolem městského úřadu. Proč tam jezdí všechny ty naložené klády, kamiony, autobusy?“ zlobil se po besedě k obchvatu jeden z místních obyvatel.

Pro to, aby se auta vyhýbala městskému centru, je také jeho soused.

„Obchvat by byl potřeba, protože křižovatka pod nemocnicí není prostorná. Když se tam má vytočit autobus nebo náklaďák, jede i po chodnících. Navíc, jestli se sype zeď pod silnicí u restaurace Střelnice, obchvat bude určitě důležitý,“ míní Josef Janecký z Broumova.

Ze studie, kterou kraj nechal zpracovat, vzešly čtyři varianty obchvatu, jenže byly nákladné a využilo by je jen málo aut. Proto vznikla ještě varianta E s dvěma podvariantami uvnitř města.

Řidiči by na tuto přeložku najížděli před Broumovem u benzinové stanice, odtud by vozovka vedla poli k autoškole pod gymnáziem. Dál by už prošla městem, kde by byly nutné i některé demolice, a napojila by se u textilky Veba na silnici ve Velké Vsi.

Pro novou stavbu horoval senátor Lubomír Franc (ČSSD). Přeložka by prý zlepšila situaci na křižovatce u úřadu, která nemá velkou kapacitu.

„Kdyby šla první část stavby velmi rychle, realizována může být do pěti šesti let. Druhá část, pokud se na ní bude pracovat, by pak navázala. Není už čas na diskusi o jiné alternativě,“ míní senátor, jenž debatu svolal.

Nejdříve oprava průtahu

Za bývalého hejtmana France, který byl ve funkci do loňska osm let, se silnice na Broumovsku hodně opravovaly. Celková částka za opravené komunikace od Police nad Metují po Broumovsko činí za posledních deset let 550 milionů korun. Náklady na první úsek přeložky v Broumově se odhadují asi na 250 milionů korun.

„Z mého pohledu možná daleko dřív než obchvat budeme muset dělat průtah Broumovem i všechny sanace pod Střelnicí. Tato připravovaná stavba má vyjít na zhruba sto milionů korun,“ říká krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Přeložku nezpochybňuje, avšak jen slíbil, že kraj bude pokračovat v její přípravě a možná ji rozdělí na dvě etapy. Podle něj to vypadá, že kraj bude muset najít na přeložku peníze ve vlastním rozpočtu, protože na ni nemůže čerpat evropskou dotaci.

Podle starosty Jaroslava Bitnara (Volba pro Broumov) krajští silničáři už dali příslib, že za rok začnou opravovat křižovatku u městského úřadu a zpevní svah pod Střelnicí. Město by postavilo širší chodník a také schody do Fitzbachu.

Na besedě se našel jen jediný diskutér, který zapochyboval, že by Broumovští pod náporem aut nějak zvlášť trpěli. Jiný ho okřikl. Policisté však potvrzují, že dopravní situace v Broumově není vážná.

Na území města se loni stalo 34 nehod, z toho jedna byla se zraněním těžkým, sedm s lehkým a víc než čtyřicet procent souviselo s poškozením aut při parkování. Šest nehod se stalo na hlavním tahu přes Broumov. Předloni bylo nehod ve městě o něco víc.

„S přihlédnutím k počtu a skladbě dopravních nehod a k celkové dopravní situaci v Broumově v letech 2017 a 2016 jsme došli k názoru, že na Náchodsku jsou jiné obce, které by obchvat potřebovaly víc, například Náchod, Dolany, Svinišťany, Čáslavky, Jaroměř, Hronov a jiné,“ říká mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.