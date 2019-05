Starosta vedl Bernartice od sametové revoluce, teď ve funkci zemřel

Když nedávno MF DNES pro článek o největších matadorech v komunální politice zpovídala místní, Bernartičtí - tehdy ještě netušili, že je už dlouho vážně nemocný - měli o výjimečnosti svého starosty jasno.

Vyzdvihovali hlavně jeho organizační a řídicí schopnosti, které se naplno projevily před deseti lety, kdy se obcí prohnala ničivá blesková povodeň.

„To, jak zvládl organizovat obnovu obce po povodni, bylo úžasné. V takové situaci se ukážou schopnosti a charakter,“ chválila Michálka jedna z místních. Kromě toho lidé oceňovali i jeho lidskost a zanícení pro věc.

„Bernartice vzkvétají, náš starosta je vstřícný, vyslechne každý názor. Všechno řekne na rovinu. Je za ním vidět spousta práce. Zkrátka je to člověk na správném místě,“ shrnula tehdy Danuše Osmančíková.

„Když s ním mluvíte, jako by patřil do rodiny,“ přidal Jan Mižigar.

„První zvolení jsem bral jako nabídku na ukřižování“

V roce 1990 přitom Mojmír Michálek ani nepomyslel na to, že by mohl být starostou. Po volbách čekal, že se stane jedním ze sedmi zastupitelů nové éry. Ti se ale shodli, že chtějí do čela obce právě jeho a potvrdili to na ustavujícím zasedání před kulturákem nacpaným k prasknutí.

„Bral jsem první zvolení starostou jako nabídku na ukřižování,“ zavzpomínal nedávno s nadsázkou Michálek. Komunální politika se podle něj od té doby změnila.

„Tehdy v tom bylo víc entuziasmu a svobody, teď je v tom zase víc peněz, ale míň svobody,“ zhodnotil.

Od začátku s Michálkem v zastupitelstvu „seděl“ Milan Horáček, který byl s výjimkou jednoho volebního období pořád místostarostou.

„Mojmír byl velmi aktivní, spolehlivý člověk, uměl přesvědčit. Zastupitelstvo se pod jeho vedením nikdy nehádalo, vždy táhlo za jeden provaz,“ oceňuje.

Za velkou osobnost ho považuje i šéf Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík.

„Byl klidný, vyrovnaný. Vše řešil s rozvahou i tam, kde jiní ztráceli hlavu. Jak dokázal povznést malou obec v pohraničí, je obdivuhodné.“

Poslední rozloučení s Mojmírem Michálkem se koná od sobotní 14. hodiny v kostele svatého Petra a Pavla v Bernarticích.