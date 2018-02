Benefiční koncert v Kopřivnici pomůže zajistit slabikáře pro děti ze Srbska a Ukrajiny

Organizátorem benefičního koncertu Slabikář pro všechny, který se uskuteční ve středu 14. února 2018 v kopřivnickém kulturním domě, je lubinská základní škola. Ta se rozhodla navázat na loňský projekt, kdy pomáhala dětem žijícím v Rumunsku. Tentokrát se zaměstnanci školy ve spolupráci s kopřivnickým rodákem a zpěvákem Voxlem pokusí zajistit učebnice pro děti z Ukrajiny a Srbska.

„Po loňské návštěvě Rumunska jsme se rozhodli navázat na myšlenku, že naše děti pomáhají těm, které neměly tolik štěstí. Když jsme přemýšleli, jakým směrem by pomoc měla směřovat, napadly nás slabikáře. Knihy, které každý z jednoduše prostě chybí,“ uvedla ředitelka Základní školy v Lubině Iva Davidová. Pomoc v podobě nakoupených slabikářů a učebnic českého jazyka by podle jejích slov bude směřovat do škol v srbském městě Bela Crkva a na Ukrajině ve městě Žytomyr.

Na benefičním koncertě se lubinská škola rozhodla spolupracovat s kopřivnickým rodákem a zpěvákem Voxlem, který se rozhodl myšlenku solidárnosti a pomoci podpořit. Mimo něj akci podpořily také nadace Karla Janečka, nadace Via a další. „V neposlední řadě to byl kopřivnický místostarosta Stanislav Šimíček, který se nám nabídl a zaplatil pronájem kulturního domu pro benefiční koncert. Za to mu patří velký dík, jelikož jsme ušetřili peníze, které tím pádem můžeme přidat na nákup učebnic,“ sdělila Iva Davidová a pokračovala: „A pomohou nám všichni ti, kteří ve středu přijdou, podpoří dobrou věc a stanou se tak vlastně dobro-druhy, stejně jako naši žáci.“

Benefiční koncert odstartuje ve středu 14. února v 18 hodin.



Vstupné pro děti do 10 let bude 50 korun, pro ostatní pak 100 korun.