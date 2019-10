Firma chce velký kravín kvůli produkci mléka, lidé se ale bojí o vodu

Buď postavíme velký kravín, nebo skončíme s živočišnou výrobou. Tak vidí budoucnost společnosti DS Agro Libštát její jednatel Josef Chuchlík. Jenže výstavba velkokapacitního kravína v Bělé se nelíbí některým místním obyvatelům.

Celá věc došla tak daleko, že se o kravíně bude rozhodovat tuto sobotu v referendu.

„Už tu máme haly na kuřata, bioplynovou stanici, pořád to smrdí. A teď do toho velký kravín. Proč to nepostavíte jinde?“ zaznívalo od občanů na veřejném projednání.

Chov krav je ztrátový

Podle Chuchlíka už ale není čas ani energie dát kravín pro 484 krav a sto telat jinam.

„Jednáme o tom už pět let. Teprve teď se podařila změna územního plánu a obec nám to schválila. Není možné tohle podstupovat znovu někde jinde. Situace je taková, že buď kravín bude v Bělé, nebo s chovem krav na mléko skončíme, protože je dlouhodobě ztrátový. Nový kravín by ale výrobu udržel aspoň na nule. Nechceme, aby odsud mléčná produkce zmizela. Když ji zrušíme, nikdo už to pak nedá v budoucnu dohromady,“ vysvětloval před zaplněným obecním sálem Chuchlík.

DS Agro Libštát provozuje dnes tři kravíny. V Libštátě, Košťálově a Svojku. Jenže stavebně i technologicky jsou přežité.

„Třeba v Košťálově máme do stropu tři a půl metru. To je hrozně málo. Zvířata potřebují co největší přísun čerstvého vzduchu, jinak je problém s amoniakem, který produkují. Chceme pro naše zvířata lepší podmínky. Budou pak zdravější, čímž se jim omezí i dávkování léků, které se pak stejně dostávají do mléka. Nehledě na to, že provoz jednoho velkého kravína je ekonomicky výhodnější, než když máme dnes krávy na třech místech,“ sdělil Chuchlík.

Podle něj je i výhoda v tom, že kejda z kravína by šla rovnou do bioplynové stanice, která už v areálu stojí, a která vyrábí z přebytků rostlinné a živočišné výroby teplo a energii.

Místní se bojí o vodu

Někteří místní ale mají obavu o zásoby vody. Nový kravín má mít spotřebu 22 tisíc kubíků ročně, zatímco teď z vrtu v Bělé odebírá Agro Libštát jen 12 tisíc kubíků. „Voda se nedá vyrobit. Nikdo neví, jak to s ní bude dál. Pořád se tu mluví o lepších podmínkách pro zvířata, ale co lidi? Nepřipraví nás nový kravín o vodu?“ zněl další dotaz ze sálu.

Podle Chuchlíka se ale dnes spotřebovává z vrtu v Bělé jen deset procent jeho kapacity. Provoz kravína by tak vrt neměl ohrozit. Zbytečné jsou prý i obavy ze zvýšené dopravy. Nový kravín má spotřebovat o tři tisíce tun krmiva víc než kravíny stávající. A krmivo musí na místo dovést náklaďáky.

Na druhou stranu ale odpadne dovoz kejdy a močůvky do bioplynové stanice z kravínů ze Svojku, Košťálova a Libštátu, protože zásobovat ji bude nový kravín propojený s bioplynkou potrubím.

Podle Chuchlíka se tak doprava zvýší o jeden náklaďák denně. Zároveň firma zaplatila projektovou dokumentaci pro výstavbu 14 zálivů pro bezpečnější vyhýbání aut na úzké silnici mezi Bělou a Libštátem. A darovat chce i jeden milion na stavbu cyklostezky mezi oběma obcemi. Jak moc to rozhodnutí obyvatel ovlivní, zatím není jasné. Bělá má 269 obyvatel, proti kravínu zatím bylo zhruba sto lidí.