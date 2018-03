14. dubna: Lednice



Nádherné prostředí významné svými památkami i krásnou přírodou je velmi atraktivní lokalitou nejen pro turisty. Rozběhni se přímo ze zámecké zahrady Státního zámku Lednice a poznej v běžeckých botách Lednicko-valtickým areálem zapsaným na listině světového dědictví UNESCO. Trasa vede ze zámeckého parku přes hráz lednických rybníků, kolem chrámu Tří Grácií i okolo „paláce pro koně“ Nový Dvůr. Na delší trase se můžeš těšit rovněž na Apollonův chrám, trojbokou kapli Sv. Huberta a proběhneš se i pod vítězným obloukem Rendez-vous. Užij si přátelskou atmosféru závodu v krásném prostředí jako z pohádky.



5. května: Karlštejn



Máš občas chuť porušovat pravidla a poznávat díky tomu nová místa, kam tě za běžných okolností nepustí? S Běhej lesy ti splníme oboje jen s tím rozdílem, že pravidla nebude potřeba porušovat. Součástí trasy druhého závodu je totiž i nepřístupný vápencový lom Velká Amerika a hrad Karlštejn. Užij si nádherné výhledy na impozantní kaňon s jezerem i gotický hrad vybudovaný českým králem a římským císařem Karlem IV. Proběhni si místo, které vyniká přírodním i historickým bohatstvím.

2. června: Brdy

I v Brdech s tebou zaběhneme tam, kam se ještě před nedávnem nemohlo – do někdejšího Vojenského újezdu Brdy. Prohlédneš si v tempu Padrťské rybníky, zaniklé obce, chatu Václavku i klášter, budeš probíhat panenskou přírodu křížem krážem. Ale pozor na to, kam šlapeš: v okolí jsou mokřady a bažiny, takže to bude i s trochou dobrodružství.

23. června: Slavkovský les

Dlouho očekávaná novinka ti otevře další koutu naší krásné země a její přírody. Nově míříme do západních Čech, konkrétně do Slavkovského lesa do stínu hadu Loket. Vezmeme tě do oblasti, která se rozprostírá v hornaté krajině mezi lázeňskými městy kousek od Karlových Varů. Příroda Slavkovského lesa toho má hodně co nabídnout – zelené louky, nekonečné lesy, majestátní skály, rozsáhlá rašeliniště, zdravé minerální prameny. V okolí trasy najdete hned řadu historických památek, již zmiňovaný hrad Loket, dále hrad Bečov, zámek Kynžvart či klášter v Teplé. Víc ti neprozradíme, nech se překvapit, Slavkovský les bude stát za to.



21. července: Vysočina

Na rozhraní Čech a Moravy, v zeleném srdci České republiky, se i v nadcházející sezoně poběží krásný trailový závod Běhej lesy Vysočina. Opět zavítáš k monumentu jednoho z nejlepších českých horolezců Radka Jaroše, poběžíš kolem skal Dráteniček a Malinské skály a po hrázi Milovského rybníka. Na delší trasy přeběhneš i nejvyšší vrchol Žďárských vrchů Devět skal. Táhlé kopce nahoru, náročné trailové seběhy, nekonečné zelené lesní porosty a krásné výhledy do krajiny slibují dohromady nezapomenutelný zážitek. Přihlas se včas, už loni byl závod rychle vyprodaný.



11. srpna: Bílá



Nechat se vyvézt lanovkou Zbojník na vrchol sjezdovky a až pak se rozběhnout? Tak to zažiješ pouze na závodě Běhej Lesy Bílá v srdci Beskyd. Čtyřsedačková lanovka tě vyveze na místo, kde v zimě sjíždí kopce lyžaři, a teprve odtud se ti začne počítat čas. Proběhneš se po hraničním hřebenu, kde se ti na jedné straně otevřou výhledy na Lysou horu, jižní masív Smrku a na druhé straně se představí ve své kráse slovenská část Moravskoslezských Beskyd, kde za jasného počasí můžeš na obzoru vidět Malou Fatru či Roháče.



25. srpna: Jizerská 50 RUN



Hřebínek, Smědava, Jizerka či Olivetská hora. To jsou místa, která sjíždí elitní běžkaři i hobíci při slavném závodu v běhu na lyžích Jizerské 50. Na konci srpna budeš mít příležitost je poznat v letním období před tím, než je zasype sníh. Vyraz z lyžařského stadionu v Bedřichově na trasu závodů na 12 či 23 kilometrů a užij si krásnou přírodu v srdci Jizerských hor. Na ty největší borce čeká výzva v podobě ultramaratonské trasy na 50 kilometrů, která je zavede až na známou Jizerku. Pozor! I tady je kapacita omezena.



8. září: Boletice

Přijeď zakončit sezonu Běhej lesy 2018 do šumavských lesů a hájů, na hranici vojenského území území Boletice. Během posledního závodu seriálu se můžeš se kochat pohledem na Kleť, rakouský Hochficht, Lipenskou přehradu nebo panorama celého šumavského pohoří. Startujeme od rybníku Olšina, který díky své nadmořské výšce v 731 m patří k nejvýše položeným rybníkům v Čechách.

Seriál Běhej Lesy není určený jen dospělým, závodit mohou také sportovci do 15 let v dětských závodech.



Každý závod seriálu je spjatý s charitativním projektem, v rámci kterého můžeš finančně pomoci handicapovanému dítěti.

Více informací nalezneš na: www.behejlesy.cz.