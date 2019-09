Ostravan chce od moře domů doběhnout za 13 dní, denně atakuje dva maratony

Denně by Hvizd musel průměrně uběhnout zhruba 70 kilometrů. „To je o něco méně než dva maratonské závody,“ uvědomuje si Ostravan.



Osmatřicetiletý muž vyběhne ve čtvrtek 5. září z úplného konce polského poloostrova Hel. V úterý 17. září odpoledne by měl doběhnout do Ostravy. „Někteří cestují na dovolenou letecky, jiní autem a já si svou dovolenou proběhnu,“ těší se.



Pokud se mu to podaří, vyslouží si zápis do České knihy rekordů. „Měl bych zdolat trasu, kterou doposud žádný jiný Čech běžecky nepodnikl, respektive není oficiálně evidována,“ podotkl Hvizd.

Zástupce Agentury Dobrý den spravující Českou knihu rekordů potvrdil, že by si Hvizd tímto výkonem rozhodně zajistil místo mezi tuzemskými rekordmany. „Pokud se to podaří, šlo by o vůbec jeden z nejlepších běžeckých výkonů, ne-li nejlepší, které máme v knize zaznamenány,“ uvedl David Rafaj.

Běžec bude při zdolání trasy, jejíž překonání je únavné i za volantem automobilu, spoléhat na zkušenosti i tvrdý trénink. „V současné chvíli mám za sebou několik maratonů ve čtyřech státech na dvou kontintentech a jeden domácí ultramaraton. Loni jsem za celý rok naběhal 1 200 kilometrů. Letos jsem tuto metu dorovnal už 19. srpna,“ konstatoval.

Na cestě jej podpoří kamarádi. Má zajištěno doprovodné auto, které mu poveze vše nezbytné a také dobrovolníky, kteří mu zajistí podporu. „Pokud si se mnou bude chtít jít někdo jen zaběhat, tak rozhodně může,“ láká František Hvizd.

Nadšenec poběží na trase Hel-Gdaňsk-Toruň-Varšava-Katovice-Ostrava.

Trasa, kterou chce překonat František Hvizd za 13 dní.

„Poběžím po méně frekventovaných silnicích a chci si prohlédnout velká polská města, proto i ta „odbočka“ na Varšavu,“ říká ke zvolené trase Hvizd.



Ten má největší obavy z počasí. „To může být největší překážkou v překonání výzvy. Ne horka, ta mi nevadí, ale nějaký silný dlouhodobý déšť. To by byl problém,“ dodal dva dny před startem.