Parkovné v Jizerských horách zdraží, běžkaři zaplatí dvakrát tolik co loni

„V uplynulých letech jsme dali do stadionu pro běžecké lyžování zhruba šest milionů korun. Jen letos jsme vložili milion dvě stě tisíc do nového zasněžovacího systému,“ vysvětluje vyšší ceny na obecních parkovištích bedřichovský starosta Petr Holub.

„Rostou také náklady na údržbu parkovišť. Úklid a odvoz sněhu nás během minulé zimy vyšel na tři čtvrtě milionu korun,“ dodává.

V sobotu a v neděli vyjde celodenní parkování na Maliníku a naproti horské službě na 300 korun. Parkování do jedné hodiny bude stát 80 korun, do tří hodin 150 korun a do osmi hodin 200 korun. Od pondělí do pátku vyjde celodenní parkování na 200 korun, osmihodinové na 150 korun a tříhodinové na 100 korun.

„Parkování na hodinu za osmdesát korun mi přijde docela přehnané,“ říká k tomu Martin Fanta, běžkař z Liberce.

„Mně osobně by se líbilo parkování na dvě hodiny. Během nich se už dá na běžkách někam dojet, udělat si kolem Bedřichova nějaké menší kolečko a vrátit se v klidu zpátky. Když musím platit v Bedřichově za tři hodiny sto padesát korun, tak to vychází jako celodenní parkování v Praze,“ podotýká.

V Bedřichově se nicméně rozkládá ještě jedno parkoviště na hřišti. V zimě se otevírá tehdy, když placená parkoviště nestačí. Řidiči tam za auta neplatí nic.

Příjmy slouží k úpravě tratí

U Mořiny na Jizerce povyskočilo již v létě celodenní parkovné z 50 na 100 korun. Parkoviště patří obci Kořenov, provozuje ho však obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás.

„Osada Jizerka je turisticky tak lukrativní místo, že jsme se rozhodli cenu za parkování zvednout,“ uvádí Stanislav Pelc, předseda správní rady Jizerky pro vás a kořenovský místostarosta. „Příjmy z parkoviště nám slouží především k úpravě tratí pro běžkaře,“ zmiňuje.

V Kořenově jsou populární také příchovické lyžařské okruhy kolem rozhledny Štěpánka. Běžkaři na ně nastupují od obecního parkoviště u kravína, kde vyjde celodenní parkování na 50 korun. Stejně jako v Kořenově – Polubném u hotelu Slavie a u kostela.

U rozhledny Královka nad Bedřichovem stojí celodenní parkovné 100 korun shodně jako v nedalekých Hraběticích u kapličky.

Bedřichov není v Libereckém kraji jediným zimním střediskem, kde běžkaři dají za celodenní parkování 300 korun.

Na krkonošských Horních Mísečkách pronajímá obec parkoviště Skiareálu Špindlerův Mlýn. Od minulé zimy tam nasadili cenu 300 korun za den. Předtím bylo parkoviště zadarmo. Teď na něm nic neplatí jen řidiči, kteří si koupí skipas na lanovku.

„Parkoviště na Horních Mísečkách nabízí omezený počet parkovacích míst. Potřebujeme je pro sjezdaře,“ tvrdí Zdeněk Spilka, vedoucí skiareálu Horní Mísečky.

„Ale hodně míst obsazovali běžkaři, na sjezdaře se nedostalo. Z parkovného platíme skibusy, které jezdí zadarmo na Horní Mísečky. Staví na obecním parkovišti v Dolních Mísečkách, kde mohou běžkaři nechat svá auta zadarmo,“ podotýká.

Levněji je na Benecku a v Harrachově

Mnohem levnější parkoviště najdou běžkaři v nedalekém Benecku. Když nechají auta na velké ploše pod dolní stanicí lanovky, neplatí nic. Lanovka je pak vyveze nahoru, kde začínají běžecké tratě. Jedna jízda na lanovce vyjde na 50 korun.

Kousek od běžeckých tratí se na Benecku nachází parkoviště s cenou 70 korun za jedno auto a den. Na centrálním parkovišti v Benecku chce obec za den a auto 150 korun.

„Trasy pro běžkaře děláme díky příjmům z lanovky,“ podotýká starosta Benecka Jaroslav Mejsnar. „Mrzí nás, když si někteří lidé stěžují, že sjezdovky jsou perfektní a běžecké stopy horší. Běžkaře určitě nechceme vytěsňovat, do Krkonoš patří. Ale sjezdovky nás živí a upravujeme je přednostně,“ říká.

Výrazně levnější parkoviště než v Bedřichově, na Horních Mísečkách, Benecku a na Jizerce najdou běžkaři a ostatní turisté v Harrachově. Na centrálním parkovišti na okraji města je celodenní taxa za auto 50 korun.

Stejně peněz za stejnou dobu dají motoristé v zimě na obecním parkovišti v Albrechticích v Jizerských horách. Nachází se v sedle Špičáku.

Rokytnice nad Jizerou nabízí pod lanovkou na Lysou horu tři bezplatná parkoviště.

Google zmapoval trať Jizerské padesátky: