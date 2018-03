Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí Roger Sanchez

Mezi jeho nejznámější hity patří Another Chance, Turn On The Music anebo Lost. Získal za ně množství mezinárodních ocenění, včetně nejprestižnější ceny Grammy z roku 2003.

Za svou pestrou kariéru spolupracoval Roger Sanchez s vyhlášenými hvězdami, jako Michael Jackson, The Police, Diana Ross, Jamiroquai či Maroon 5. Účast Sancheze na taneční akci v Ostravě dokonce zamíchala programem jednotlivých scén.

Atmosféra ostravského festivalu Beats for Love je každoročně výborná.

„Roger je hudební ikona neskutečných rozměrů, takže jsme jej zkrátka nemohli nepřivézt. I z toho důvodu jsme jej, podobně jako minulý rok Fatboye Slima, namísto House stage zařadili na multižánrovou Love stage,“ uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Sancheze na Love stage doplní slovenské hiphopové duo Kali & Peter Pann. Oba jsou považováni za špičku československé hiphopové scény. Na House stage vystoupí anglická DJka Sam Divine, dále festival podpoří například DJ s pseudonymem Deekline.

První hvězdy se dočkali i všichni fanoušci žánrově nejtvrdší stage festivalu – Devastator Hardstyle & Hardcore stage. Je jí italský DJ Mad Dog.