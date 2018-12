Bazén v Prachaticích v únoru neotevřou. Rekonstrukce se komplikuje

„Objevily se problémy, které při zpracování projektu nebyly známy. Vliv budou mít na cenu i termín otevření bazénu,“ potvrdil vedoucí odboru investic Jaromír Markytán.

Litinová kanalizace byla podle kamerových zkoušek při projektování v pořádku. „Ale když ji dělníci odkryli, stěny roury, které měly být asi dva centimetry silné, se jim rozpadaly v rukou. Může za to agresivní prostředí chlorové vody,“ vysvětluje starosta Prachatic Martin Malý.

Dodatečnou investici na opravu kanalizace určila rada na tři miliony korun a dokončení prací se posunulo na konec dubna příštího roku.

Druhou zásadní změnou oproti původnímu plánu je rekonstrukce dětského bazénu. Jeho staré přípojky, na které mělo být prozatím napojeno nové potrubí, jsou nakonec také ve špatném stavu. Proto se práce na malém bazénu zahrnující rekonstrukci vany, obkladů, dlažby a technologie odvodů a přívodů vody zahrnou už do první etapy.

„Přesné navýšení investic zjistíme až při doprojektování úvodní etapy. Asi se dostaneme přes tři miliony. Práce se tak protáhnou možná ještě o měsíc, ale přesnou dobu taky ještě nevíme,“ pokračuje starosta.

Podle Jaromíra Markytána stavbu pozdržely i další drobnosti, jako například odstranění vzrostlého stromu, jehož kořeny zasahovaly do půdorysu. „Vše je vybouráno, dělají se technické rozvody, prostor bazénu je zastřešen, rozvádí se voda a nanáší se omítky,“ přibližuje aktuální práce s tím, že změny počasí je ovlivňují minimálně.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá s náklady na rekonstrukci ve výši 105 milionů korun. „Město si na projekt vzalo úvěr 85 milionů. Finančně by neměl Prachatice výrazně zatížit a splacen má být do roku 2025,“ objasňuje Václav Janda, vedoucí finančního odboru. Dotaci město zatím nezískalo, pokusí se o to u dalších fází.

Ta současná je podle starosty Malého hlavně o záchraně bazénu. „Jde především o rekonstrukci veškerých technologií, které už byly na hranici dožití. Při tom dojde k rozšíření wellness centra, kde budou čtyři druhy saun nebo ochlazovací bazének. Změní se dispozice vstupních prostor, bufetu a šaten,“ popisuje Malý.

Budoucí druhá etapa má vytvořit solný svět – bazén a vířivku se slanou vodou. Při třetí etapě vzniknou u bazénu například tobogany.