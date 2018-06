Spor o bazén v Potůčkách může ovlivnit i podzimní komunální volby

Přitom už i ministerstvo napomenulo vedení obce kvůli záměru postavit na místě vodního areálu sportovní halu. Stavět se nebude, ale koupat také ne. Lidé přitom pro obnovení bazénu hlasovali v referendu.

„Ministerstvo vnitra vyzvalo obec Potůčky ke zjednání nápravy opětovným pozastavením realizace sportovní haly, která by měla nahradit areál bazénu. Je třeba zdůraznit, že ministerstvo vnitra neuložilo obci, aby provozovala areál bazénu. Tato kompetence mu nepřísluší. Dodáváme, že ani závazný výsledek místního referenda obci Potůčky neukládá povinnost bazén provozovat,“ upřesnila Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva.

„Na zastupitelstvu jsme rozhodli, že pozastavíme stavbu sportovní haly a opět budeme bazén nabízet k pronájmu. Tedy pokud si ho někdo vezme,“ uvedl starosta Vlastimil Ondra.

„Vedení obce svolalo zastupitelstvo, kde de facto řekli, že bazén bourat nebudou, ale také, že ho neotevřou. Zahráli to do patové situace a teď se čeká, co bude,“ řekl bojovník za bazén Vladimír Kvíčera. Podle něj teď záleží na ministerstvu vnitra, zda bude ochotné zasáhnout více, než bývá zvykem.

„Tímto krokem zastupitelé ukázali, že je jim úplně jedno, jak smýšlejí obyvatelé obce a dál si melou své. Lidi jim řekli, že chtějí bazén, protože peníze na jeho provoz tu jsou. Přesto si vedení tvrdošíjně stojí za svým. Nebudou s ním dělat nic, protože je prodělečný. Přitom by měli reagovat na přání svých voličů,“ zlobil se Kvíčera.

To potvrdil i starosta. „Otevření bazénu jsou vyhozené peníze. My to považujeme za neúčelné a nehospodárné,“ řekl Ondra.

Kvůli tomu mu teď roste předvolební konkurence. „Všichni, kdo se starají o otevření bazénu v Potůčkách, jdou do voleb s tím, že ho chtějí otevřít. Jestli vyhrajeme, nebo ne, se teprve uvidí. Pokud nám dají lidi důvěru, tak do toho pochopitelně půjdeme,“ uvedl Kvíčera s tím, že se stará a ozývá stále více mladých lidí.

„Mají zájem situaci nějak změnit. Nejsme to jen my, a to kvituji. Klidně vše přenechám těm mladším a vášnivějším. Doufám, že bazén bude hýbat volbami v obci. Třeba lidé stojí o změnu,“ dodal Kvíčera.

Referendum, jehož cílem bylo zjistit, zda obyvatelé Potůčků chtějí opět otevřít areál bazénu, se konalo 8. srpna 2017. Zúčastnilo se ho 127 oprávněných voličů z celkových 253. Volební účast tak byla 50,2 procenta, pro otevření bazénu se vyslovilo 94 voličů.