Bazény v Plzni zdraží vstup i kvůli lidem, kteří se jdou umýt a vyprat si

Vstupné do bazénu na Slovanech na 90 minut nyní stojí pro dospělého 65 korun, celodenní 110 korun.

Podle zjištění iDNES.cz v poslední době stoupá počet lidí, pro které je tato cena zřejmě ekonomicky výhodná, a do bazénu chodí za jediným účelem – umýt se a vyprat si v umyvadle spodní prádlo, třeba trenky. Ze stejného důvodu využívají levnější vstupné i někteří sociálně slabí a někteří důchodci, kteří mají vstup zdarma.

„Potřebujeme zavést nějaké opatření, abychom maximálně znepříjemnili pobyt takovým lidem. Očekáváme, že v důsledku zvýšení cen návštěvníků tohoto typu ubude,“ vyjádřil se k problému ředitel Bazénu Slovany a předseda Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň Tomáš Kotora.

Potvrdil, že Plzeňanům se situace nelíbí a problémy nastávají především o víkendech.

Podle informací iDNES.cz bazény využívají pro osobní hygienu především zahraniční dělníci pracující v montovnách na Borských polích.

„Nedávno jsem stála u pokladny a manželé přede mnou, kteří nemluvili dobře česky, se ptali pokladní, jestli mohou dovnitř, že se už týden nemyli. Tenkrát je nepustili. Příště ale budou možná chytřejší, nic o sobě neřeknou a do bazénu se dostanou,“ řekla jedna z pravidelných návštěvnic bazénu na Slovanech.

Proč přesně chodí někteří lidé kvůli osobní hygieně a praní prádla do bazénu. se redakci IDNES.cz nepodařilo zjistit. Zástupci organizací, které pracují v terénu s lidmi v nouzi, se podivují nad tím, že by například klienti ubytoven měli důvod chodit se mýt do bazénu.

„Přijde mi to absurdní. V každé ubytovně by měli mít lidé k dispozici vodu, za kterou už peníze navíc nedávají. Takže si nedovedu představit, proč by se měli jezdit mýt do bazénu, když tam se navíc za vstup platí,“ uvedl Martin Parula ze spolku Ulice Plzeň .



Slevu nově budou mít dárci krve

Město zdražuje základní vstupné pro dospělé po šesti letech. U plaveckého bazénu Slovany se cena ze 65 korun na 90 minut zvýší na 85 korun, na Lochotíně ze 45 korun za hodinu o deset korun.

Pro některé návštěvníky se vstupné od července naopak sníží. „Nově zavedeme slevy pro držitele zlaté Janského plakety. Děti do šesti let a důchodci budou mít vstup stále zdarma a zvýhodníme také ty, kteří si zakoupí permanentku,“ vyjmenoval Kotora.

Dodal, že oba městské bazény, které má klub pronajaté, procházejí úpravou. „Bazén na Slovanech získá kromě jiného centrální vstup, nové šatny a turniketový odbavovací systém,“ uzavřel Kotora.