Ledeč uvažuje o výstavbě bazénu. Podobu určí občané v anketě

V těchto dnech už mělo mít vedení Ledče jasno. Anketu vyhlásilo původně na měsíc prosinec. Jenže doručovatelé nestihli včas do všech schránek naházet anketní lístky, a radnice tudíž anketu prodloužila.

„Potrvá do konce ledna. Pak výsledky zpracujeme a předložíme únorovému zastupitelstvu,“ přiblížil ledečský starosta Zdeněk Tůma.



Anketa je to poměrně složitá. Respondenti odpovídají hned na několik otázek, vybírají z různých možností a ještě k tomu dostanou vysvětlující leták s vyjmenovanými plusy i minusy různých variant a také s mapkami.

„Chceme vědět, zda otázka plaveckého bazénu je pro pětitisícovou Ledeč zajímavé téma, zda by obyvatelé takové zařízení ve městě chtěli. Je to ale spousta peněz, takže to nechceme lámat přes koleno. Pokud lidé bazén nebudou chtít, nebudeme v přípravách pokračovat,“ vysvětlil starosta. „Veřejná anketa je pro takový průzkum vhodný a levný prostředek,“ dodává.

O možnosti vybudovat v Ledči nad Sázavou plavecký bazén se hovořilo už za Tůmových předchůdců. Tehdy se mluvilo o jeho umístění u zimního stadionu naproti nádraží. Až nyní se ale přípravy posunuly konkrétním směrem.

V úvahu připadají Stínadla nebo místo u zimního stadionu

„Během posledních let jsme se na tak velkou investici připravovali. Máme vytipované lokality, každý rok jsme na to spořili a tvořili v rozpočtu rezervu. Nechali jsme si zpracovat i posudek, jak stavbu co nejlépe financovat,“ sdělil Zdeněk Tůma.

Vhodné lokality našla radnice dvě. Doufá, že tu nejlepší jí pomohou vybrat obyvatelé. Jedna je původně plánované sousedství zimního stadionu. Druhá se nachází nad sídlištěm Stínadla poblíž mateřské školy. V těch místech za posledními bytovkami je dnes zahrádkářská kolonie a pole.

„Bohužel, původně plánovaná lokalita u zimního stadionu už byla částečně zastavěna. Není tam mnoho místa na budoucí rozšíření areálu a na vybudování parkovacích stání. To druhá lokalita ničím takovým limitovaná není. Jen by výstavba bazénu na zelené louce vyšla kvůli doplnění infrastruktury asi o deset až patnáct procent dráž,“ hledá klady a zápory starosta. Jak ale dodává, on sám by volil druhou variantu nad sídlištěm.

Od obyvatel si Ledeč nechá poradit i to, jak případný nový bazén vybavit. Respondenti odpovídají, zda chtějí sladkou, nebo slanou vodu, a mohou zaškrtat celou řadu vodních atrakcí včetně toboganu či divoké řeky. Možné je ale zaškrtnout třeba i jen jednoduchý obdélníkový bazén s plaveckými dráhami doplněný třeba o saunu a bufet.

Je otázka, kolik vyplněných anketních lístků se radnici vrátí

Anketní list by do poštovních schránek měli dostat všichni obyvatelé města. Je ovšem otázka, kolik z nich do konce ledna skutečně odpoví a zda půjde o reprezentativní vzorek.

Podle průzkumu MF DNES určitě neodpoví všichni. Lístek je totiž potřeba odevzdat na městském úřadu či v infocentru, případně ofotit a poslat mailem.

„Ne, nechystám se k tomu. Myslím, že město má spoustu jiných starostí než stavět bazén za sto milionů. Podívejte se tady na ty cesty a chodníky,“ poznamenal starší muž bydlící v jedné z bytovek v ulici Marie Majerové.

„Vím, že lístek přišel. Někam jsme ho dali, ani nevím kam. Bazén by nebyla špatná věc, ale usilovně kvůli tomu ten papír hledat nebudu,“ pousmál se pouze muž ve středních letech, který se představil jako Ivo Novák.

„Anketa o bazénu? Ani nevím, že tu něco takového je. Snad o tom bude manžel něco vědět,“ podivovala se například Alena Pospíšilová.



Obyvatel sídliště se obává stavebního ruchu hned za domem

Pokud už by lidé měli zvolit umístění bazénu, více by se jim zamlouval u zimního stadionu. „Sportoviště by byla na jednom místě, podobně to je v Havlíčkově Brodě,“ podotkl Novák. „Mohl by se využít ohřev vody i společné vytápění, provoz by byl levnější,“ domnívá se i další z obyvatel města Tomáš Svoboda.

„Doufám, že když už se bude stavět, bude to jinde, a ne za naším domem. Ze stavby bude hluk, bude tu všude bláto a staveniště. A po otevření se určitě zvýší provoz v celé oblasti,“ má výhrady k umístění bazénu nad sídlištěm Stínadla pán z bytovky v ulici Marie Majerové.

Ať už by měl plavecký bazén vyrůst kdekoli, zas tak rychle to nebude. Pokud se obyvatelé pro tuto investici v anketě vysloví, nechala by radnice letos zpracovat úvodní studii. Pak by začala řešit vizuální podobu celého zařízení a jeho vnitřní uspořádání. Teprve poté nutnou administrativu.

„Počítáme s tím, že bychom samotnou stavbu zahájili v první polovině příštího volebního období,“ oznámil starosta Zdeněk Tůma. Komunální volby budou letos na podzim. Znamená to tedy, že by bazén mohl začít růst zhruba do dvou až tří let.