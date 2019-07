Baťův kanál láká na divadlo, nebývale dlouhou plavbu i jízdy v Kroměříži

Brněnský cirkus LeGrando se na Baťův kanál vrací po dvou letech, představení Kabaret u biče odehraje ve čtvrtek v přístavišti v Babicích a v pátek v Zašívárně U Osla ve Starém Městě. Vstupné je zdarma a začne se ve 20.30 hodin.

Koncerty country kapel nabídne restaurace v přístavu ve Starém Městě, projížďky výletní lodí s živou akustickou hudbou jsou naplánované v rámci Otrokovických letních slavností a vyhledávané muzikantské lodě vyjedou i během slavností vína v Uherském Hradišti.

Letos bude také možné projet na výletní lodi celý úsek vodní cesty. Většina společností nabízí projížďku jen některou jeho částí a zpět, v polovině srpna ale pořadatelé udělají výjimku a připomenou 80. výročí zahájení rekreační plavby mimořádnou nabídkou.

Návštěvníky poveze jedna loď z Otrokovic do Skalice, druhá v opačném směru. Původně měla každá vyjet v jiný den, pro velký zájem ale byly přidány další plavby a 13. i 14. srpna tak vyjede loď z každého konce kanálu.

Palubní lístky stojí 1 499 korun, zahrnují dvanáctihodinovou plavbu krytou lodí s občerstvením a večerní cestou autobusem zpět do místa vyplutí.

Pravidelné plavby v Kroměříži

Novinku hlásí kroměřížská část vodní cesty - po řece Moravě se zde bude plavit dvanáctimístná loď. Konkrétně v úseku z Kroměříže do Kvasic, případně Bělova, a zpět. Okruh dočasně začíná a končí v Kvasicích, už za pár dní se má ale výchozím bodem stát Kroměříž.

„Vyplouvat se bude z nástupní stanice na Erbenově nábřeží,“ uvedl kroměřížský starosta Jaroslav Němec. V místě nedaleko silničního mostu přes Moravu buduje město mobilní molo o rozměrech 7 krát 25 metrů.

Základní trasa plavby je dlouhá 18 kilometrů, což znamená zhruba dvě a půl hodiny času. Plavby jsou naplánované vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 hodin. Předběžně se plánují čtyři za den.

Palubní lístek vyjde dospělé na 200 korun, děti do 15 let se svezou zdarma. Zároveň je ale možné objednat si celou loď, v takovém případě vyjde základní okruh na dva tisíce korun. Nebo se mohou zájemci vydat z Kvasic ještě do Bělova, což plavbu zhruba o půl hodiny prodlouží. Urazí pak 24 kilometrů a úměrně tomu poté také naroste cena za loď.

„Je čas zabývat se turistickým využitím řeky, aby byla Kroměříž připravená na případ, že se plavební komoru v Bělově jednou podaří postavit,“ dodal Němec.

Dlouho odkládaná stavba by spojila koryto řeky Moravy od Kroměříže s Baťovým kanálem. Tím by se podstatně zvýšila atraktivita plaveb i možnosti turistického využití řeky.