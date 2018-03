Barrandovské terasy pro pražskou smetánku nahrazuje hotel po 90 letech

8:06

Hadovitý hotel do dvou let nahradí Barrandovské terasy, jejichž výstavba začala před 90 lety. Legendární výletní komplex, kde se za první republiky scházela pražská smetánka, po roce 1948 postupně chátral. Nakonec se v polovině 90. let změnil v eldorádo bezdomovců.