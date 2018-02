Barevné tóny i Mrazivá science show v iQPARKU

Rozehrajte to s dětmi na plné pecky! Vypravte se společně do libereckého iQPARKU a staňte se členy originálního vědeckého orchestru. Během badatelské aktivity pod názvem Barevné tóny se malí návštěvníci nejenom dozvědí, co je to zvuk a odkud se bere, ale také si vyzkouší složit a zahrát písničku na bobotubes pod taktovkou do vědy zapálených lektorů. Kromě toho tu na ně čeká přes dvě stě interaktivních exponátů, jako například kajuta potápějícího se Titaniku, Fakírovo lože či Hvězdný tunel.