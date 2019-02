Do Karlovarského kraje se vrací institut lázeňství a balneologie

Manuál pro fungování vznikajícího Institutu lázeňství a balneologie posvětilo vedení Karlovarského kraje. Koncepci budou příští týden schvalovat krajští zastupitelé. Pomoci má v rozvíjení zdejšího lázeňství a balneologie, čímž se bude zabývat právě nový institut.

„Je to první podobný dokument a já jsem strašně rád, že se vše podařilo. Zdá se, že je vše připraveno tak, jak má,“ zhodnotil Vojtěch Franta, uvolněný krajský zastupitel pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO.

Region nyní podle něj čeká na to, až zřizovací listinu institutu schválí ministerstvo školství. Ve chvíli, kdy ji zapíše do rejstříku, má kraj půl roku, aby našel například také ředitele. „V mezičase bychom rádi vyřešili prostory, ve kterých bude institut sídlit,“ řekl Vojtěch Franta.

Podle něj to vypadá, že od srpna tohoto roku začne institut přijímat lidi. Během letošního roku by se mělo lázeňství a balneologii věnovat sedm odborníků, v příštím roce jich bude o jednoho více. Podle Vojtěcha Franty vznikne dobrý tým, který bude mít nakročeno k tomu, aby definoval i rozvíjel oblast vědy a výzkumu v lázeňství a sledoval nové léčebné metody.

Zároveň zmínil, že vhodné by to bylo i vzhledem k možnému zápisu Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní na seznam UNESCO. O něj v současné chvíli usiluje prostřednictvím nadnárodní nominace 11 evropských měst, přičemž konečné rozhodnutí padne příští rok v červenci (podrobněji v článku Lázeňský trojúhelník je zase o krok blíž ke vstupu do UNESCO).

„Pro srovnání musím říct, že během lednových a únorových jednání lázeňských měst usilujících o zápis do UNESCO, je situace našich třech lázní v evropském kontextu asi nejlepší. Nabízíme perfektní péči a lázeňství máme vyvinuté na nejvyšší úrovni,“ podotkl zastupitel. Zároveň dodal, že by bylo skvělé, pokud by měl kraj tyto věci obhájené také vědecky.

Návrat po čtvrtstoletí

V minulosti přitom vědecko-výzkumný ústav se stejnou specializací, jakou bude mít nový institut, fungoval, a to v Mariánských Lázních. Jeho pobočky byly jak v Karlových Varech, tak Františkových Lázních. Jenomže v roce 1993 přestal existovat bez náhrady.

Karlovy Vary si před časem založily svůj Balneologický institut, jenomže byl pouze obecně prospěšnou společností, nikoli vědeckou institucí, která si může sáhnout na granty.

„Chtěli bychom tento výzkum do kraje vrátit. V našem regionu se nachází pětina veškerých pramenů České republiky a myslím si, že jsme nejlepším místem pro výzkum léčivých účinků těchto přírodních zdrojů,“ řekl hejtmančin první náměstek Martin Hurajčík.

Domovem nového institutu se s největší pravděpodobností stanou Karlovy Vary. Kraj už kvůli tomu pomýšlí na vznik memoranda. „Určitě jsme rádi, že by měl být institut u nás. Myslíme, že to nejvíc využijí hotely, které tady jsou,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Zástupci města už podle ní nabídli prostory ve školní budově na nábřeží Jana Palacha. „Je zčásti zrekonstruovaná a stále si myslíme, že by se v ní případně mohla otevřít výuka fyzioterapie,“ doplnila primátorka. Zástupci z Karlových Varů o výuce jednají už řadu měsíců se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Momentálně se podle primátorky chtějí bavit o příchodu vyučujících, kteří by měli o Karlovy Vary zájem (více čtěte v článku Vary mají plán, jak dostat do města studium fyzioterapie. Vsadí na praxi).