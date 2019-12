Vinohradská nemocnice má nově babybox, přesunul se z Hloubětína

Babybox, která je nově umístěn v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, je obnovený úplně první model, který byl kdy instalován.

Od roku 2005 byl v pražském Hloubětínském zámečku, kde se nachází klinika GynCentrum. Ta se bude nyní rekonstruovat a proto oslovila vinohradskou nemocnici, která ho ochotně přijala.

„Jsme první fakultní nemocnice v Praze a druhá v ČR, která babybox má,“ řekl Ředitel FNKV Petr Arenberger.

Připomněl, že se díky nim již podařilo zachránit 197 dětí. Upřednostňoval by, aby se děti raději rodily v porodnici. Pokud to jinak nejde, je podle něj řešení v podobě babyboxů lepší, než kdyby matky děti například odkládaly do popelnice, jak se dělo v minulosti.



Babybox je umístěn u vchodu do pavilonu označeného M1 nedaleko vjezdu do nemocnice ze Šrobárovy. V momentě, kdy je dítě do schránky uloženo, vyšle se signál na anesteziologicko-resuscitační kliniku.

„Personál děťátko vyzvedne a podle jeho velikosti rozhodne, zda patří na dětskou kliniku, nebo novorozenecké oddělení,“ dodal Arenberger.

S tím, že babyboxy jsou lepší řešení, než odložení dítěte někde na ulici, souhlasí také ředitelka nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. „Určitě to není ideální řešení, ale z naší každodenní praxe víme, že taková situace může nastat,“ řekla. Nadace každoročně podporuje otevření nebo obnovu jednoho nového babyboxu.

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess ocenil, že se podařilo zařízení rychle přesunout z Hloubětína na Vinohrady. „Jsem především rád, že je to první pražský babybox, který je ve skutečné nemocnici,“ uvedl.

Poznamenal, že v Hloubětíne prošlo zařízením 28 dětí. Kromě toho se Praze nachází babyboxy na Náměstí Míru na Praze 2 a v Jilemnické ulici na Praze 6. Po celém Česku jich je celkem 76.

Prozradil také, že má v nejbližší budoucnosti plánu otevřít další zařízení ve Žďáru nad Sázavou, v Lounech a v Tachově. „To jsou tři okresní města dosud bez babyboxů,“ dodal. Také se věnuje průběžné obnově zařízení za novější modely.