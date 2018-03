Zranění nevzniklo náhodou, tvrdí znalci o mrtvém chlapci z babyboxu

Senát Krajského soudu v Plzni zamítl návrhy na výslechy nových svědků a doplnění nových důkazů, jak požadoval ženin advokát, a případ odročil na duben.

Advokát souzené ženy Vít Zahálka požadoval, aby soud doplnil dokazování o nové výslechy a navrhoval zpracování znaleckého posudku o tom, zda byly na hlavičce novorozence viditelné stopy modřin, pokud by už při předání do babyboxu mělo rozlámané kosti lebky, jak vyplynulo z posudků.

„Nevíme, co se dělo z dítětem od jeho předání do babyboxu do telefonátu policisty s lékařskou z nemocnice, která uvedla, že u něj zjistili otok mozku,“ argumentoval advokát.

Soudce Tomáš Bouček doplnění dokazování odmítl jako nadbytečné.

„Obhajoba se ubírá směrem, že mohlo dojít ke zranění novorozence mimo rodinu obžalované, že mohla být zanedbána lékařská péče. My po provedeném dokazování, výsleších znalců a svědků považujeme tyto verze za vyloučené. Považujeme za vyloučené, že by novorozenec utrpěl zranění při manipulaci záchranáři a lékaři. Znalci vyloučili, že by zranění vzniklo náhodou,“ vysvětlil soudce Bouček.

U soudu vypovídala lékařka, která 23. července po šesté hodině ráno vyndávala novorozence z babyboxu na Denisovo nábřeží.

„Už jsem odcházela ze služby, když proti mě běžel noční vrátný, abych rychle šla s ním, že je miminko v babyboxu. On na něj nemůže sahat. Dítě jsem vyndala i s přepravkou, ve které bylo, a odnesla na chirurgii. Na ambulanci jsem ho ještě v přepravce rozbalila. Bylo drobounké, zdálo se mi prochladlé, promodralé, plakalo a na nic nereagovalo. Žádných modřin jsem si nevšimla. Župan, ve kterém bylo dítě původně zamotané, se mi zdál docela čistý. Proto jsem do něj dítě zase zabalila a nosila na těle, aby se zahřálo,“ vysvětlovala lékařka.

Asi po čtvrt hodině si pro chlapečka přijela záchranná služba. Záchranářka společně s lékařkou jej zběžně prohlédly, záchranářka dítě dala do županu, navíc do termofolie, a pod majáky je odvezli do plzeňské fakultní nemocnice.

„Dítě jsem cestou držela já nebo stážistka. Vylučuji, že by nám upadlo, že by se zranilo, když bylo v naší péči,“ uvedla záchranářka. Dítě předávala na neonatologickou jednotku intenzivní péče v nemocnici.

Lékařka, která vyndala dítě z babyboxu na poliklinice v centru Plzně, podle svých slov ještě v ambulanci zkoušela, jestli dítě má sací reflex.

„Zkoušela jsem to malíčkem, nereagovalo na něj,“ uvedla žena. Když si pak zpětně vybavovala chování novorozeného chlapečka, až pak si podle svých slov uvědomila monotonní pláč dítěte.

Lebka měla rozlámané kosti

Chlapeček žil necelé dva dny. Zemřel den po porodu v nemocnici v důsledku otoku mozku. Soudní lékaři po pitvě popsali, že hlavička dítěte byla jakoby drcena silou z boků. Lebka měla rozlámané kosti.

Třicetiletá Jana F. tvrdí, že nechtěného syna o život nepřipravila. „Co je mi kladeno za vinu, jsem neudělala,“ říká obžalovaná, která před soudem téměř pořád mlčí. Sama si ale nedovede vysvětlit, jak chlapec ke smrtelným zraněním přišel.

Žena jej porodila doma v koupelně v jednom z plzeňských bytů. Dítě bylo životaschopné. Podle státní zástupkyně proti němu použila hrubé násilí. Pak ho zabalila a dala do igelitového pytle v úmyslu vhodit do kontejneru poblíž svého bydliště.

Podle porodníka Miloslava Nesyby se chlapec narodil ve 33. až 34. týdnu, tedy v době, kdy plody běžně přežívají. „Porod byl předčasný a překotný,“ uvedl porodník.

Obžalovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti

Domnívá se, že obžalovaná nejednala v takzvaném rozrušení z porodu, protože ho celý popsala. Současně vyloučil, že by ke zranění došlo během něj.

Obžalovanou vyrušila po porodu v koupelně její matka. Vnoučka našla vedle pračky pod umyvadlem. Na přání dcery ho odvezla do babyboxu. Na policii již dříve uvedla, že o těhotenství své dcery nevěděla a dítě jí po cestě do babyboxu neupadlo. Policie ji jako spolupachatelku neobvinila.

Obžalovaná je podle psychologů a psychiatrů nevyzrálá, trpí smíšenou poruchou osobnosti, je nezodpovědná, laxní v dodržování společenských norem a příčiny svých problémů hledá v okolí. Je matkou sedmiletého syna a další dítě již nechtěla.

„Nevybírala mu ani jméno. Žárlila na svou matku, že má raději vnuka, než ji,“ uvedla psycholožka Karolína Malá.

Za vraždu miminka hrozí Janě F. až výjimečný trest. Soud bude pokračovat v dubnu závěrečnými návrhy a rozsudkem.

