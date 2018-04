Vláda na Ostravsku: Babiš přirovnal Mittala k Bakalovi, pak brzdil

Šéf vlády navštívil ředitelství firmy, kterou po překonání klinické smrti přebírá stát.



„OKD funguje, má nový management, půjčka už je splacená. Jsem rád, že se státu investice 80 milionů korun vrátila,“ okomentoval premiér situaci ve firmě, které stát nejprve půjčil 700 milionů korun na provoz, aby pak její činnou část sám koupil. Věřitelům v rámci reorganizačního plánu stát zaplatil právě 80 milionů korun. Státní podnik Prisko už akcie společnosti OKD Nástupnická převzal.

Daleko více než o OKD se ale před budovou jejího ředitelství mluvilo o společnosti ArcelorMittal Ostrava. Tu by měla podle Evropské komise její mateřská firma prodat, pokud si chce pořídit mnohem větší huť v Itálii.

„Velice důležitý je i osud ostravského ArcelorMittalu, který, jak to teď vypadá, se taky ne úplně povedl, když si pan majitel vytáhl 40 miliard dividend,“ řekl Andrej Babiš. Připomněl tak případ Zdeňka Bakaly, kterého insolvenční správce OKD žaluje kvůli vyvedení 24 miliard korun na dividendách.

Mittal má být podle odborů prodán do konce roku

O několik minut později, po jednání s vedením hutní firmy a následně zástupci odborů, už své vyjádření korigoval. „Trestněprávní odpovědnost tady rozhodně není, firma zaplatila daně, vše bylo podle pravidel. Je problémem naší ekonomiky, že tady máme zahraniční investory, kteří tu investovali, a teď si vybírají dividendy. My musíme přemýšlet o tom, jak je motivovat, aby tady ty peníze zůstávaly,“ podotkl premiér.

„Vše je nutno vnímat v kontextu toho, že investice do huti i do regionu, daně či platy zaměstnanců od privatizace do roku 2017 přesáhly 117 miliard korun,“ komentovala premiérovo vyjádření o výplatě dividend Barbora Černá Dvořáková, mluvčí ArcelorMittal Ostrava.

Podle odborářů ArcelorMittal Ostrava by měla být firma prodána do konce letošního roku. „Evropská rada zaměstnanců nám sdělila, že od 1. ledna příštího roku má být v huti nový vlastník, to nám firma tají,“ řekl Vítězslav Prak, předseda odborové organizace v huti.

Tuto informaci ale vedení firmy odmítá. „Žádná data zatím nepadla,“ řekla mluvčí.

„Nepotřebujete investice do školek, ale do domovů seniorů“

Mnoho připomínek, výtek i podnětů si premiér s ministry vyslechli od starostů kraje.

„Bylo to užitečné. Vždyť starostové z malých obcí nemají příležitost hovořit přímo s ministry,“ poznamenal ostravský primátor Tomáš Macura.

Starosta Klimkovic Zdeněk Husťák si pochvaloval, že našel spojence v kritice prodejů státních pozemků přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Pozemky prodává hrozně draze, a jak jsem tady zjistil, zdaleka ten problém nemáme jen my,“ konstatoval.

Podle premiéra Babiše debaty se starosty přispívají k lepšímu pochopení regionu. „Tento kraj je jiný než střední Čechy nebo Liberecko. Tady nepotřebujete investice do školek, ale spíše do domovů seniorů.“