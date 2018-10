Žena se nestarala o svěřeného vnuka, dítě je retardované

Vnuk byl ženě svěřen do výchovy v roce 2013. „Ovšem po dobu, kdy jej měla v péči, se o něj vůbec nestarala. V důsledku toho nyní dítě trpí psychomotorickou retardací,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.



Při této retardaci podle odborníků děti kvůli nedostatečné výchovné stimulaci mentálně zaostávají, mají málo podnětů a jsou deprimované. Na onemocnění mívá vliv i nedostatečná výživa.

„Obviněná mu neposkytovala přiměřenou stravu, nedocházela s ním na pravidelné lékařské prohlídky a povinná očkování, zanedbávala jeho osobní hygienu,“ upřesnila mluvčí policie.

Na základě těchto zjištění bylo dítě babičce odejmuto a umístěno do výchovného ústavu. Ženě za to teď hrozí až pět let vězení.