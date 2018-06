AZ Tower se ční nad Brnem pět let, nahlédli jsme do luxusu na vrcholu

Výtah do nejvyššího patra ve 111 metrů vysoké budově vede jen k jedinému bytu. Dojem „obyčejnosti“ končí ve chvíli, kdy lidé vejdou dovnitř.

Za dveřmi se totiž skrývá luxusní dvoupodlažní apartmán o rozloze 300 metrů čtverečních, s terasou velkou jako čtyřpokojový byt v paneláku, saunou nebo bazénem s prosklenou stěnou. A s výhledem na celé Brno.

I tak se bydlí v oranžovobílém prolamovaném mrakodrapu, který otevřel přesně před pěti lety. A stále je nejvyšší obydlenou budovou v Česku.

Ještě do pondělí si každý mohl zkusit, jaké je žít v oblacích, protože apartmán byl k pronajmutí na oslavy, focení či filmování.

„Po středeční rozlučkové party se byt na rok uzavře a nastěhuje se do něj rodina se dvěma dětmi,“ informuje Darina Kakáčová, manažerka společnosti AZ Apartment.

MF DNES využila na dlouho poslední šance a podívala se, jak se žije v luxusu.

Z předsíně vlevo se otevírá vstup do prostorného obývacího pokoje s digitálním krbem, jídelny a dvou ložnic lemovaných okny s vyhlídkou na Brno ze všech stran. Z té druhé se vchází do atria, které je současně terasou s grilem a jehož okna jsou výstavní galerií pohledů na město. A koukat na Špilberk nebo Petrov se dá i z moderní protáhlé vany na podstavci.

Za dveřmi vstupní haly se skrývají schůdky k bazénu o ploše téměř 30 metrů s obřím oknem a – jak jinak – parádní vyhlídkou. Té si na bytu nejvíc cení i „paní domácí“ Elisabeta Faitová, dcera známého brněnského podnikatele Igora Faita, mecenáše umění a majitele známé Fait Gallery.

Byt dostala od rodičů k osmnáctým narozeninám, aby si na něm vyzkoušela podnikání. „Měla jsem od nich dovoleno se sem po maturitě přestěhovat, ale v součtu jsem tu přespala asi dvakrát. Spíš se mi zalíbil podnikatelský záměr,“ říká Faitová.

Nejprve byt pronajímala dlouhodobě. „Potom jsem si ale řekla, že je škoda, když lidé nemají šanci se z AZ Toweru podívat na Brno, tak jsem se rozhodla jej zpřístupnit všem krátkodobě – na romantickou noc, natáčení videoklipu, focení nebo party,“ vysvětluje.

Party za 15 tisíc skončily, apartmán převzal hokejista

A kdo si chtěl užít, musel sáhnout pořádně do kapsy. Třeba romantická noc ve dvou přišla na 5 500 korun, party na 15 tisíc a Silvestr rovnou na 35 tisíc. Přesto byl ale podle Kakáčové zájem velký.

AZ Tower Nejvyšší obydlená budova v Česku měří 111 metrů , má 30 nadzemních a dvě podzemní podlaží s parkovištěm pro 272 aut.

, má 30 nadzemních a dvě podzemní podlaží s parkovištěm pro 272 aut. Dělníci ji stavěli od roku 2011, otevřela 26. června 2013. Cena byla 800 milionů Kč.

Autorem návrhu prolamované štíhlé věže je brněnská architektonická kancelář Burian–Křivinka .

. V objektu je 17 tisíc m2 komerční plochy. První tři podlaží zabírá obchodní galerie, většinu železobetonové věže pak kanceláře a posledních sedm pater tvoří 17 luxusních apartmánů – v posledních dvou se nachází obří mezonetový byt o celkové ploše 300 m2.

„V dubnu a v květnu jsme měli jen pár neobsazených nocí. Přijedou sem lidé autem za čtyři miliony oblečení do šatů od světových návrhářů, ale jsou i tací, kteří dorazí vlakem a svěří se, že si na to našetřili. Jedna paní mi řekla, že dělá školnici a její manžel je v invalidním důchodu, ale přesto si chtěli splnit sen,“ popisuje manažerka.

Šance na pobyt ale zatím skončily. Byt si nyní na rok pronajal známý hokejista s rodinou. Jeho jméno však Kakáčová s ohledem na jeho soukromí prozradit nechce.

Navzdory novému nájemci je luxusní apartmán k mání nastálo. Podle majitelky je totiž vhodný čas na prodej nemovitostí.

„Už mám nový byznys plán. Pro jeho realizaci však potřebuji kapitál, tak chci byt prodat a posunout se ve svém podnikání zase o něco dál,“ poznamenává Faitová. Za apartmán žádá sumu 27 milionů. A věří, že s přibývajícími budovami a infrastrukturou kolem jeho cena ještě poroste.

Kolem AZ Toweru už dříve vznikla řada výškových budov s kancelářemi, třeba 60 metrů vysoký M-Palác či o 25 metrů vyšší kancelářská věž Spielberk Office Centre. Oblast dostala přezdívku „brněnský Manhattan“ a do budoucna by v ní měl vyrůst i 117metrový palác Heršpická, jehož podobu navrhla známá česká architektka Eva Jiřičná.

Dominantní, pěkný a úspěšný projekt, hodnotí developer

Současnou dominantu do výšky stavebně „vytáhla“ v letech 2011 až 2013 firma PSJ podle návrhu brněnské architektonické kanceláře Burian–Křivinka. Tvůrcem nápadu ale byla developerská firma AZ Property.

„I po pěti letech trvám na tom, že to je projekt dominantní, pěkný a úspěšný. Jen mě mrzí, že jsme sice výšku dostali na 111 metrů, ale naplnili jsme ji jen do 29. patra. Zbytek je nástavba, i když jsme konstrukčně i kapacitně měli na to, abychom ji zaplnili třeba byty,“ zhodnotil majitel firmy Jiří Maršálek.

AZ Tower je multifunkční komplex se třiceti nadzemními a dvěma podzemními podlažími s garážemi pro 272 aut.

Ve třípodlažním „podstavci“ jsou umístěny obchody, restaurace, autosalon se servisem a fitness centrum. Celá budova je navržená jako nízkoenergetická.

Podle manažera budovy Petra Huška ze společnosti PSJ Investors je dnes stavba z hlediska prostor naplněná z 90 procent. „Apartmány jsou prodané všechny. Uvolnil se nám obchod po zahraniční firmě, která ukončila podnikání v Česku, a zbývají obsadit poslední kancelářské prostory,“ upřesnil Hušek.

Budova mezi ulicemi Heršpickou a Pražákovou měla být původně o několik metrů nižší, ale na přání tehdejšího brněnského primátora Romana Onderky (ČSSD), který si libuje v čísle 11, se měnily i stavební plány – takže má dnes zmíněných 111 metrů. Mrakodrapu to ale pomohlo. Stal se nejvyšším v Česku.