Po hokeji v Havířově zemřel fanoušek, mluví se o konfliktu s ochrankou

Tomu, že v případu figuruje ochranka, nasvědčuje i krok klubu, který se rozhodl do prošetření události využívat během zápasů služeb jiné agentury zajišťující pořádek a bezpečnost na stadionu.



Případem se zabývá policie. „Prověřujeme úmrtí muže, který utrpěl zranění při incidentu před zimním stadionem v Havířově. S ohledem na probíhající prověřování nelze v tuto chvíli poskytnout další informace,“ uvedla mluvčí karvinské policie Karolina Bělunková.

Podle zasahujících záchranářů byl fanoušek AZ Havířov po jejich příjezdu při vědomí a pod vlivem alkoholu. „S poraněním hlavy a podezřením na poranění mozku jsme jej předali na příjem havířovské nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl. Tam posléze jednačtyřicetiletý muž zemřel.

Předseda havířovského klubu vyjádřil soustrast rodině a známým fanouška. „Objasnění celé politováníhodné události je nyní nadále v kompetenci kriminální policie. My jako klub jsme připraveni poskytnout všem vyšetřujícím složkám maximální součinnost,“ řekl Jaroslav Mrowiec.

Na památku zemřelého budou v Havířově držet minutu ticha před dnešním domácím utkáním s Litoměřicemi.

Názory fanoušků se různí

O incidentu se diskutuje na fórech mezi havířovskými příznivci hokeje. „Fanoušek byl před řadou svědků napaden členem security, po pádu na zem byla přivolaná záchranka, která jej převezla do nemocnice, kde zemřel. Asi v důsledku krvácení do mozku,“ píše na webu AZ-fans uživatel s přezdívkou T. Silesian.

Další fanoušek ale viděl situaci jinak. „Neměl si hrát na hrdinu, když na to neměl. Je to tragédie, ale z viníka nemůžete dělat nějaké ho...., byla to obrana,“ napsal na sociální síti Nikolas Urbančík.

Policie v březnu v Havířově vyšetřovala i jiný incident související s hokejovým utkáním. Šestnáct příznivců prvoligového klubu AZ Havířov tehdy v tamní restauraci zbilo a oloupilo fanoušky Motoru České Budějovice.

Bitka fanoušků AZ Havířov s příznivci Motoru České Budějovice

VIDEO: Havířovští zbili a okradli fanoušky Českých Budějovic