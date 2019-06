Žák autoškoly nadýchal při poslední cvičné jízdě promile

Autoškolu zastavili policisté v pátek krátce před osmou hodinou ranní v ulici Na Výstavišti.

„Sedmnáctiletý uchazeč o řidičské oprávnění si právě plnil svou poslední výcvikovou jízdu před skládáním závěrečných zkoušek, k těm se ale nedostane. Za volant usedl pod vlivem alkoholu, nadýchal bezmála jedno promile,“ popsala neobvyklý případ policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Kdyby se přitom v Písku nekonaly třídenní městské slavnosti, možná by mladíkovi alkohol za volantem prošel.

„Kvůli této akci jsme posílili službu, která hlídala veřejný pořádek i dopravu. Během toho nám tam zapadl i tento případ,“ vysvětlila mluvčí.

Sama přiznala, že podobný případ nepamatuje, i přestože policisté vozidla autoškoly kontrolují běžně.

„Jsem tady asi dvanáct let a upřímně si nevybavuji, že by měl některý z uchazečů o řidičský průkaz takový problém. Je to ojedinělý případ,“ dodala Čuřínová Ingrišová s tím, že nezodpovědný mladík teď může očekávat uložení sankce od správního orgánu.

Písecké oddělení přestupků na městském úřadě ale zatím přesně neví, jak bude případ klasifikován.

Podobný se stal loni, kdy ženě v Uherském Hradišti naměřili při závěrečné zkoušce přes dvě promile (psali jsme zde). Za ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozilo až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.