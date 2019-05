Autoškoly končí s výukou jízdy na motorkách, stala se pro ně rizikem

Například v Autoškole Musil, která patří k největším na Vysočině, si řidičský průkaz na jednostopé motorové vozidlo nelze udělat přesto, že má garáž plnou motocyklů, vlastní i polygon a nabízí kurzy bezpečné jízdy. Řidičské průkazy k motocyklům přestala nabízet už před dvěma lety. Další jihlavská Autoškola Koutný se na totéž chystá na konci roku.

„Býval bych to udělal už dříve, ale vzhledem ke lhůtám, kterými jsme vázáni k pojišťovnám, to nešlo tak rychle. Jediný moment, který mě u toho ještě drží, je ten, že jsem motorky dělal celý život,“ říká šéf autoškoly Miloš Koutný.



Jak se shodují majitelé oslovených autoškol v Jihlavě, důvodem je velké riziko, které na sebe berou po novém nastavení pravidel na výuku žáků. Dalším důvodem jsou vysoké finanční náklady.

Pravidla, která začala platit v listopadu 2015, jsou nastavena tak, že žák po zvládnutí techniky jízdy na cvičišti jezdí v provozu sám. Instruktor na něj dohlíží z druhého motocyklu nebo auta. Vzájemná komunikace probíhá na dálku pomocí interkomu. Tím však instruktor ztrácí kontrolu nad motocyklem.

„Když vám za týden třikrát rozseká motorku, už ji ani neopravíte“

„Učitel nedokáže zabránit položení motorky nebo nehodě, protože nesedí za žákem jako dříve. Autoškola nese odpovědnost za vše, co se stane. Musíte ochránit zákazníka, autoškolu i motocykly. Je to složité a pro nás to je velká zátěž. Nejenom finanční, ale i časová a administrativní,“ vysvětluje majitel autoškoly Antonín Musil, proč kurzy na motorky zrušil.

„Když vám někdo za týden třikrát rozseká motorku, tak už ji ani neopravíte, nebo čekáte měsíc na náhradní díly. Pak nemáte s čím jezdit, přitom máte zákazníky a nemůžete je předvést ke zkouškám, protože nemáte na čem jezdit. Rizika s tím spojená jsou příliš velká,“ přibližuje.

Výcvikové motocykly se opotřebovávají i na cvičišti, kde žáci trénují nejrůznější manévry nebo třeba krizové brzdění v předepsaných rychlostech. „Motorkám pády nesvědčí, i když mají ochranné rámy. Provozní náklady jsou tak mnohem vyšší. Další náklad je ten, že musíme jet s dalším vozidlem,“ připomíná Koutný.

Změny se odrazily i na ceně. Motocyklové kurzy zdražily téměř dvojnásobně. Za průkaz dají zájemci stejně jako za oprávnění řídit osobní vůz. A někdy je to i dražší. Na Vysočině se ceny pohybují přibližně od deseti do 14 tisíc korun.



Normální instruktor autoškoly neumí výcvik na motorce zajistit

Majitelé autoškol se shodují, že zájem o řidičský průkaz na motocykl se od zavedení nových pravidel snížil.

„Dříve se hlásilo víc lidí. Dnes tím, že je příprava náročnější a také dražší, jich ubylo. Teď si kurz na motorku dělá opravdu jenom ten, kdo o to má enormní zájem. Máme také úplné začátečníky, kteří ještě nikdy neseděli na motorce, ale je jich minimum,“ říká Musil.

Problém bývá podle něj i v sehnání kvalitního a zkušeného instruktora. „To je základ, pokud chcete kurzy za takto nastavených podmínek dělat. Takoví instruktoři, kteří to opravdu umí, jsou v Jihlavě možná dva. Musí to být člověk, který má hodně najeto a ještě musí umět vše srozumitelně vysvětlit. Normální učitel autoškoly kvalitní výcvik na motorce neumí zajistit,“ ujišťuje Musil.



„My si teď jednoho takového instruktora připravujeme. Jezdil 25 let závodně na motocyklech. Takže jednoznačné ne kurzům na motorky ještě neříkáme,“ dodává.

Pro zpřísnění testů a kurzů na motocykly v autoškolách dlouho volala i odborná veřejnost. Například Asociace autoškol je podporovala s tím, že do provozu budou vpuštěni zkušenější a zdatnější absolventi a ubude nehod motorkářů. A očekávání se podle předsedy asociace Ondřeje Horázného naplnilo.

„Žáci jsou lépe připraveni. Při zkoušce musí každý ukázat perfektní ovládání vozidla. Jednotlivé úkony jsou velmi náročné. Nelze to ošvindlovat. Výcviky dělají zpravidla opravdoví motorkáři,“ popsal.