V Ústí a na D8 se budou testovat autonomní vozy, říká náměstek primátora

O co v projektu testování autonomní dopravy na území Ústí nad Labem konkrétně půjde?

Zjednodušeně o vymezení možných okruhů pro testování autonomních vozidel. Na tom projektu spolupracovali odborníci ze společnosti KPMG a akademici z Českého vysokého učení technického. Zpracovávali to tedy analytici, experti na oblast tzv. Smart City a odborníci z oboru dopravy. Zpracovaný projekt měl za úkol stanovit, za jakých podmínek a kde by testování autonomních vozidel v Ústí bylo možné. Řada lidí si představí, že půjde o vozidla bez řidiče, ale tak to není, to je až hodně vzdálená budoucnost. Taky je třeba říci, že nejde o rizikové testování. Půjde o prvky, jež mají bezpečnost dopravy zvýšit. Některá dnešní auta už autonomní prvky mají běžně zabudované. Například já mám v jednom autě prvek, který mi, když se dostatečně nevěnuji řízení, dá varovný signál. Ve služebním mám zase upozornění, když se rychle blížím k nějakému vozidlu. Zazní signál a vůz začne sám částečně brzdit.

V jaké fázi tento projekt v současné chvíli je?

První etapou projektu byla volba metodiky a vytipování vhodných komunikací. V dalších etapách, které skončily v lednu, se vybral konkrétní úsek, který je uvnitř města, a pokračuje okruhem, který zabírá městské, krajské i státní silnice včetně dálnice D8. Pro testery je důležité, aby tam bylo vše včetně přechodů, semaforů, rychlostních silnic a tak dále. Lidští řidiči mají omezené vnímání v určitém perimetru, autonomní prvky ne, musejí být chytřejší a lépe vyhodnocovat situace za využití kamer pro 360stupňové vidění. To tedy znamená, že autonomní auta přispějí ke zlepšení bezpečnosti na silnicích. Nyní máme již v ruce studii proveditelnosti. Stála něco přes dva miliony korun, z čehož město hradilo 153 800 korun.

Jak se teď bude pokračovat?

My nyní musíme vytvořit tým, který se tomu bude profesionálně věnovat. Tito odborníci by měli určit, jak bude fungovat celý proces testování na území krajského města, a to nejen technicky, ale i manažersky. Tedy kde vznikne zázemí, jak bude testování vypadat finančně a tak dále. Během ne úplně dlouhé doby bychom rádi začali. Musíme vymezenou trasu připravit, musíme minimálně obtáhnout vodorovné značení, zajistit dobrou viditelnost svislého značení a například přechodů tak, aby veškeré senzory mohly správně detekovat své okolí. To bude financovat město a zároveň se domlouváme na celé přípravě s krajem, protože část trasy spadá pod něj a je potřeba, abychom spolupracovali.

Studie už je hotová Vytvoření studie stálo dva miliony korun, město Ústí nad Labem ze svého rozpočtu zaplatilo 153 800 korun.

Spolupracovali na ní experti ze společnosti KPMG ČR a Českého vysokého učení technického v Praze.

Předmětem bylo zjistit, jak a zda je možné v krajském městě testovat samořiditelná vozidla.

Konkrétně se studie zabývá návrhem testovacího okruhu, technologiemi, riziky, rozpočtem nebo personálním zabezpečením.

Studie proveditelnosti byla dokončena v lednu letošního roku.

Jak to bude konkrétně v Ústí nad Labem vypadat?

To je pořád otázka do budoucnosti. Odborníci usuzují, že plně autonomní doprava, včetně legislativy, je otázkou desítek let. Zatím se tedy lidé nemusí bát, že by na silnicích vídali auta kompletně bez řidičů, to se nestane. Je pět základních tříd, potažmo šest, které se v autonomní dopravě rozlišují. Třída nula je plně bez automatizace, třída jedna je s asistencí řidiče, který musí být kdykoliv schopen řídit, ale už jsou tam prvky, které fungují za něj, to je například parkovací asistent. Druhá třída znamená, že automat umí zrychlovat, brzdit a tak dále, ale ve chvíli, kdy řidič zasáhne, se systém deaktivuje. Třída tři je podmíněná automatizace, kde se už řidič nemusí tolik řízení věnovat, ale pořád musí být připraven zasáhnout a třeba zabrzdit. Předposlední třída spočívá v tom, že systém řídí automobil pořád, jen za zhoršených podmínek a v nebezpečném prostředí převezme kontrolu člověk, a až poslední třída v tom, že automat řídí všechno sám bez zásahu lidského faktoru.

Co to městu přinese?

Pomineme finanční benefity, i když ty také mohou být, pro Ústí to ale určitě bude znamenat prestiž, protože máme šanci být prvním českým městem, kde se něco takového děje přímo mezi lidmi v normální dopravě. Nebude to vypadat tak, že se v ulicích budou prohánět auta jen tak, testovat je tu budou firmy a společnosti, které se touto problematikou zabývají a které o to projeví zájem. Může jít o výrobce, automobilky a další. Už při vytváření studie společností bylo dotázáno okolo 300 firem a poznatky jsou takové, že by jejich zájem byl, dokonce i společnosti z Německa ho mají.

Jak by měl vypadat finanční benefit pro Ústí?

Můžeme hovořit o určitých poplatcích za využívání zóny a dále o použití servisu a nabídky služeb, které by v souvislosti s autonomními vozidly byly využívány. Zmiňuje se o tom i studie proveditelnosti.

Máte nějaký časový plán, kdy by mohlo být všechno spuštěno?

Předpokládám, že by vše mohlo začít už příští rok, ale musíme počkat, jak se rozhodne kraj, zda s námi bude spolupracovat. Ale věřím, že jeho odpověď bude pozitivní. V Česku je takové testování zatím v plenkách a my musíme postupovat opatrně. Takový projekt, jaký je plánovaný v Ústí, je unikátní a pro město to může znamenat kultivaci okolí, nová pracovní místa a další. Razím teorii, že pokud něco hezkého postavíte, to ošklivé se má tendenci stahovat do stínů, proto věřím, že projekt testování autonomních aut může do Ústí přinést zlepšení životních podmínek i prostředí.

Odkud to vůbec vzešlo, že se současné, potažmo minulé politické vedení magistrátu snažilo pro Ústí tento projekt získat?

Nabídka přišla z vládního programu Restart a lidé, kteří se těmito otázkami zabývají, oslovili již předchozí vedení města, jež zájem projevilo a ten trvá i nyní. Je to pro Ústí velká příležitost a my bychom byli rádi, kdyby se podařilo ji nepromarnit. Mým úkolem je věc na politické úrovni podporovat a zajímat se o možnosti rozvoje. Jsou i lidé, kteří tomu projektu hází klacky pod nohy a my, včetně mě, jej musíme podporovat. Výhodou je, že shoda v této věci panuje napříč koaličními i opozičními kluby. Věřím, že takové projekty nám pomohou udržet v Ústí odborníky, kteří tu vystudují a zůstanou, a ještě to pomůže přivést i další.