Odbory jihlavského výrobce světel v Itálii bojují o výrazně vyšší mzdy

Víte, co mají společného jeden z nejlepších fotbalistů světa Cristiano Ronaldo a zaměstnanci jihlavského výrobce světel do automobilů Automotive Lighting?



Že se jejich výplaty řešily na centrále koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

V jihlavské firmě pohrozily odbory už začátkem května vyhlášením stávky, pokud by nedošlo k úpravám mezd i k zavedení benefitů. Teď už je ale před podpisem dohoda o navýšení výdělků.

K jejímu uzavření pomohlo, že se do debat zapojil personální šéf velkého automobilového koncernu. Jednání odborů s jihlavským vedením se předtím dostalo do mrtvého bodu.

Nárůst mezd o devět procent od 1. ledna 2019 a stejné přilepšení i na začátku roku 2020. Takový je návrh. A je to pozitivní zpráva pro téměř dva a půl tisíce zaměstnanců v Automotive Lighting.

Za podpis odbory odvolají stávkovou pohotovost

„Plošné navýšení mezd o 18 procent za dvouleté období platnosti kolektivní smlouvy považujeme za dobrý výsledek. Jednání se pohnula, vnímáme to pozitivně. Když se na všem domluvíme, tak odvoláme stávkovou pohotovost,“ naznačuje Petr Fous, předseda odborů OS Kovo ve společnosti Automotive Lighting.

Firma Automotive Lighting v číslech Vyrobená světla a reflektory:

rok 2015 - 8,9 milionů kusů

2016 - 5,9 milionů

2017 - 5,4 milionů Tržby za prodej výrobků a služeb: rok 2015 - 15,9 miliard Kč

2016 - 18,2 miliard

2017 - 16,2 miliard Zisk po zdanění: rok 2015 - 1,5 miliard Kč

2016 - 1,9 miliard

2017 - 1,5 miliard Počet zaměstnanců: rok 2015 - 2 049

2016 - 2 147

2017 - 2 136 Zdroj: výroční zprávy (data jsou zaokrouhlená na jedno desetinné místo)

Zaměstnanci jedné z největších firem na Vysočině lamentovali zejména nad tím, že se mzdy v podniku poslední tři roky nezvedaly plošně, ale pouze individuálně.

Poukazovali také na to, že na průměrnou hrubou mzdu kolem 29 tisíc korun měsíčně může řada z nich dosáhnout jen za cenu přesčasové práce. V odborech je v závodě okolo 700 lidí.

Jednání o platech i benefitech pro nadcházející dva roky by mělo být dotažené po dovolených na konci srpna. Řeč tam bude i o požadavku na letošní vyplacení čtrnáctého platu nebo o bonusech za odpracované roky. Podle šéfa odborů Fouse přispějí všechna opatření ke snížení fluktuace zaměstnanců včetně těch zkušených.

Padl při jednáních na italské centrále třeba i argument, jaké peníze vydá koncern FCA na fotbalistu Ronalda, který přestoupil z Realu Madrid do Juventusu Turín?

„O tom při jednáních řeč nebyla. To je jen humbuk Italů. Je to záležitost automobilky Fiat, nás to neovlivňuje,“ řekl Petr Fous.

Automobilka i Juventus mají stejné majitele. V souvislosti s příchodem Ronalda byla podepsána nová sponzorská smlouva.

Na jihu Evropy jsou platy dvakrát tak vysoké

Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma investiční společnosti BH Securities, obecně prostor pro zvyšování mezd v tuzemsku existuje. „Různí se však podle finanční kondice jednotlivých firem,“ dodal.

Česko dosahuje výkonem ekonomiky 89 procent průměru Evropské unie, výše mezd však odpovídá pouze 44 procentům EU.

Výdělky zde teď sice v procentuálním vyjádření rostou rychleji než na západě Evropy, v absolutním vyjádření tomu tak ovšem mnohdy není.

„Rozdíly mezi námi a vyspělými zeměmi v Evropě jsou stále propastné. Češi mají průměrnou mzdu po započtení odvodů čtyřikrát nižší než Lucemburčané a Dánové, třikrát nižší než Francouzi a Němci, dvakrát nižší než Italové a Španělé,“ konstatoval Křeček.

Společnost podniká ve 20 zemích světa

Automotive Lighting vyrábí světlomety pro přední světové automobilky. Jeho vlastníkem je společnost Magneti Marelli, která je součástí koncernu FCA.

Magneti Marelli má celkem 85 výrobních závodů a třináct vývojových center ve dvaceti zemích světa. Po celé zeměkouli pro ni pracuje 43 tisíc lidí.

Personální oddělení jihlavského závodu odkázalo MF DNES právě na centrálu společnosti Magneti Marelli. Její vyjádření se ale nepodařilo získat.