Zkontrolujte si spoje, s novým řádem vypukne v kraji autobusová revoluce

„Určitě to je největší změna v autobusové dopravě za posledních deset let. Proto chceme, aby se cestující ujistili, že se u jejich linky například do zaměstnání nebo do školy nic nemění,“ upozornil náměstek hejtmana Jakub Unucka (mohou tak učinit například na webu IDOS.cz).

„Autobusová doprava v kraji se musí zjednodušit a zrychlit. Linky by měly na sebe navazovat a napojovat se i na železnici,“ nastínil.

V pěti krajských oblastech v neděli navíc vyjedou dopravci, kteří nově uspěli ve výběrových řízeních. Na zastávky tam proto přijedou autobusy v jiných barvách, než na jaké byli lidé zvyklí.

Z regionu mizí ještě nedávno dominantní Arriva, naopak nově se objevuje společnost Transdev. Ta začne vozit cestující na Krnovsku, Bruntálsku, Rýmařovsku a v západní části Novojičínska. Východní část Novojičínska obslouží ČSAD Vsetín.

Ceny jízdného se nemění

Změny se týkají 150 jízdních řádů, tedy asi třetiny. Nejvíce se dotknou cestujících na Novojičínsku.

Novinky v autobusové dopravě v kraji k 9.12. V 6 ze 16 dopravních oblastí začnou jezdit noví dopravci, kteří nabídnou modernější autobusy.

Asi třetina jízdních řádů se mění, někde jen o minuty, jinde byla linka zcela ukončena, případně naopak vzniká nový spoj.

Na linkách Bílá – Bumbálka a Bílá – Konečná se zavádějí autobusy na telefon.

Na padesáti zastávkách mezi Ostravou a Mošnovem se začnou zkoušet QR kódy.



„Díky výběrovým řízením se podařilo dosáhnout toho, že můžeme současně řidičům zaplatit zaručené minimální mzdy, nabídnout moderní autobusy a zachovat stávající ceny jízdného,“ řekl Unucka.

Autobusy jsou nízkopodlažní, takřka výhradně pojedou na stlačený plyn a ve stále více vozech bude k dispozici i dobíjení mobilních telefonů a pokrytí signálem wi-fi.

„Rovněž postupně zavádíme hrazení jízdného platební kartou,“ řekl náměstek.

V platnosti zůstávají všechny karty ODIS, a to i navzdory ukončení provozu původního dopravce.

Autobusy na objednávku

Kraj také zavádí autobusy na telefon, a to na beskydských linkách z Bílé na Bumbálku a mezi Bílou a lokalitou Konečná.

„Funguje to už v i v některých jiných krajích. Jde o to, že autobus vyjede sice podle jízdního řádu, ale jen pokud si ho někdo v předstihu nejméně čtyřicet minut telefonicky objedná. Na zastávkách bude symbol telefonu,“ vysvětlil Aleš Stejskal, jednatel koordinátora dopravy Kodis.

Na trase mezi Ostravou a Mošnovem, například v Krmelíně, ve Fryčovicích nebo v Brušperku, kraj vyzkouší QR kód coby informační tabuli.

„Když si člověk mobilním telefonem kód načte, objeví se mu informace o případném zpoždění a o dalších spojích,“ řekl Stejskal.

Unucka se Stejskalem počítají s tím, že zpočátku mohou být lidé zmatení a jistě se objeví řada připomínek.

„Ale věříme, že nastartovaná optimalizace bude prospěšná. Změny vyhodnotíme a systém případně upravíme,“ uvedli.

Poukázali také na to, že se autobusová doprava musí vypořádat s dobovými změnami.

„Například většina pracovní doby už nezačíná v šest hodin jako kdysi, ale až v osm. Přizpůsobujeme se například i průmyslovým zónám,“ vysvětlil krajský náměstek.

Náklady na autobusovou dopravu dosahují v regionu zhruba 1,2 miliardy korun. Tržby činí 400 milionů korun, zbývajících 800 milionů korun proto doplácí kraj.