Autobusům z východu se platit nechce, přesto už Krumlov vybral 13 milionů

Do vybudování dvou placených bus stopů na Chvalšinské ulici investoval Českokrumlovský rozvojový fond 6,3 milionu korun. Pořizovací náklady se městské společnosti vrátily za necelé dva měsíce fungování nového systému pro zájezdové autobusy mířící do města na seznamu UNESCO.

„První sezonu provozu bus stopů hodnotíme jako velice úspěšnou. Od začátku června se nám podařilo vybrat od dopravců na poplatcích 13,6 milionu korun,“ říká ředitel rozvojového fondu Petr Troják.

Za první čtyři měsíce fungování nového systému odbavení přijelo do Krumlova 12,5 tisíce zájezdových autobusů s turisty z celého světa, které využily dvě nová místa určená pro výstup a nástup. Přivezly na 600 tisíc návštěvníků.

Zatímco až do loňska zastavovaly kdekoli včetně historické části města a komplikovaly tam dopravu, od letošního června je naváděcí systém na všech příjezdových cestách do Krumlova dovede na jeden z terminálů.

Celých 97 procent autobusů míří do města s už zaplacenou rezervací. „Na bus stopech tedy už nedochází k žádným dalším zdržením. Autobusy jsou automaticky odbaveny pomocí obdržených QR kódů a po výstupu cestujících odjíždějí na jedno z vyhrazených parkovišť,“ popisuje Troják.

Otevření druhého bus stopu v Jelení zahradě přineslo i odlehčení počtu přechodů lidí přes rušnou Chvalšinskou ulici, protože dvě třetiny autobusů zastavují právě pod zámkem.

„Dalším efektem novinky je rovnoměrnější rozprostření příjezdů autobusů s turisty do celého dne. První jsou tu už v osm hodin ráno a poslední odjíždějí z Krumlova po 20. hodině,“ dodává Troják.

Počet míst na bus stopech je omezený, a pokud dopravce v rezervačním systému nenajde volné místo pro výstup nebo nástup, musí přijet v méně frekventovanou hodinu. U rezervací platí, čím dříve si dopravci místo zablokují, tím lépe. Zavedené firmy si zajišťují top časy i několik měsíců dopředu.

V plném režimu jsou schopni Krumlovští odbavit na 13 místech obou terminálů po 20 minutách celkem 39 autobusů za hodinu. Za jeden vjezd zaplatí dopravce 625 korun, pokud turisté ve městě přenocují, vyjde online rezervace na 375 korun. Rezervace se vyplatí, vjezd na bus stop bez ní znamená zaplatit zvýšený poplatek 1 500 korun.

Když zastaví mimo bus stop, čeká je pokuta dva tisíce

Ačkoli většina dopravců je na placený systém za přivezení návštěvníků do turisticky atraktivních měst v Evropě zvyklá, někteří se ho stále snaží obcházet.

„Chytneme průměrně čtyři autobusy vykládající lidi mimo bus stopy denně. Nejčastěji je to nejblíž těm placeným parkovištím na Chvalšinské. Zastaví na hlavní silnici, lidé rychle vystoupí a během pár minut je autobus pryč,“ vysvětluje velitel městské policie Jan Šítal.

Přistižení řidiči dostávají od strážníků pokutu dva tisíce korun, čímž se jim obcházení pravidel prodraží. „Nejčastějšími provinilci jsou Chorvaté, Turci a další dopravci z východu. Nemůžeme říct, že na placený systém nejsou zvyklí, jezdí s nasmlouvanými skupinami stálé trasy,“ upřesňuje Šítal.

I v říjnu mají strážníci s dohlížením na zájezdové autobusy dost práce. Ačkoli nejsilnějším měsícem byl červen, kdy se v Krumlově vystřídalo za den až 130 těchto spojů, v těchto dnech je jich mezi 80 až 110. Do konce roku očekává město celkové tržby z poplatků za zastavení autobusů až 18 milionů korun.

„Radnice by je měla investovat do nových chodníků a vylepšení silnic. Ale je otázka, zda je rozvojový fond do městské kasy pošle,“ pochybuje opoziční zastupitel Vojtěch Němec (Hnutí Krumlováci).

Podle místostarosty Josefa Hermanna (KDU-ČSL) skončí v městské pokladně polovina tržeb z těchto parkovišť.

„My fondu pronajímáme prostory bus stopů a domluvili jsme se, že půlka tržeb z nich půjde formou nájemného do městského rozpočtu a druhou půlku bude fond používat na vlastní investice. A město z toho může zaplatit to, co uzná zastupitelstvo za vhodné,“ říká Hermann.

Ačkoli pro opozici je městský fond stále terčem kritiky, místostarosta ji odmítá. „Co je ve fondu, to patří městu. Když vybuduje věc jako autobusové nádraží, patří to městu, a ne fondu,“ dodává.