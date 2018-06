Pražské autobusové linky stále trápí nedostatek řidičů, některé jezdí méně

Změny v jízdních řádech se kvůli nedostatku řidičů projevily od 10. června na autobusových linkách 166 a 224, které provozuje dopravce About Me.

Interval linky 166 se o víkendu prodloužil na hodinu, a to pouze v úseku Domov seniorů Ďáblice – Bulovka.

„Omezení provozu ve vybraných obdobích je z důvodu personálních a technických problémů dopravce,“ píše ROPID na svých stránkách.

Ze stejného důvodu, ale ve větším měřítku, byl upraven jízdní řád linky 224. Její interval se prodloužil na celé trase ze třiceti minut na hodinu po celý týden. V pracovní dny se také zrušily posilové spoje na trase OC Černý Most – Bryksova.

Podle ROPID jinak k větším výpadkům kvůli nedostatku řidičů nedochází.

„Provoz o prázdninách nebude zásadně omezen oproti loňsku. Co se týká linek dopravce About Me, tak doufáme, že do září bude situace vyřešena,“ informoval mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.

Problémy se zajištěním spojů měla letos od ledna společnost Arriva City. V dubnu nevyjelo okolo dvacítky spojů v Praze i ve Středočeském kraji. Nyní je podle mluvčího společnosti situace s řidiči lepší.

„My jsme na tom aktuálně s řidiči ve Středočeském kraji dobře. V současné chvíli by, pokud nedojde k mimořádným okolnostem, nemělo k výpadkům docházet,“ uvedl za Arrivu Roman Herden.

Více informací o změnách najdete na webu Pražské integrované dopravy.

