Autobusové spoje ovládnou dva velcí hráči, hejtman očekává napadení tendru

Výsledek velkého autobusového tendru v Pardubickém kraji přinesl dvě zprávy. Jednu očekávanou a druhou překvapivou. Potvrdilo se, že menší dopravci v tendru na desetileté provozování linkové autobusové dopravy v Pardubickém kraji proti velkým hráčům těžko uspějí.

Naopak hodně nečekané je, že Arriva Východní Čechy dokázala zvítězit jen na Chrudimsku a Přeloučsku, zatímco její konkurent na východě kraje ČSAD Ústí nad Orlicí, patřící do koncernu ICOM Transport, nyní bude expandovat i na západ. Ovládl totiž Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko, Poličsko i Holicko.



„Hodnotím výsledek pozitivně, doufám, že se to uskuteční tak, jak je to rozdělené. Rozšiřujeme svoje území a působnost, je to pro nás určitě dobrá zpráva,“ řekl ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka.

Společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí nyní provozují zhruba 90 procent meziměstských linek v Pardubickém kraji s tím, že ČSAD Ústí nad Orlicí má mírně navrch. Teď se to mění a příliv dalších vozů Mercedes-Benz s logem ICOM bude ještě více dráždit místní výrobce autobusů ve vysokomýtské společnosti IVECO a libchavské firmě SOR.

Podle ideálního scénáře by měli krajští radní schválit smlouvy s vybranými uchazeči v osmi oblastech 23. září. Jenže to se pravděpodobně nestane.

Účastníci tendru podávali v jeho průběhu námitky například proti zastropování cen za kilometr, měli výhrady k jeho transparentnosti. Krajští radní jsou smířeni s tím, že neúspěšní uchazeči o provozování autobusových linek napadnou tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tak, jako se to stalo ve Zlínském či Královéhradeckém kraji. To v nejlepším případě může znamenat odklad, v nejhorším zrušení celého tendru.

„Když nám dvě tři hodiny před uzavřením výběrového řízení pošle někdo obsáhlý rozklad, i když se na vše mohl zeptat během těch dvou tří měsíců desetkrát, tak je zřejmé, co bude dál. Určitě se odvolají a půjde to k ÚOHS, nedělám si iluze, že ne,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

Námitky od neúspěšných účastníků na osmdesáti stranách

„Obdrželi jsme námitky přibližně na osmdesáti stranách, se kterými se nyní musíme vypořádat. Velmi se podobají těm, které obdržely i ostatní kraje, někteří dopravci spolupracují, pokud jde o právní služby,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Politici dokonce připouštějí, že kvůli námitkám by se mohlo stát, že se autobusové linky s nově vybranými provozovateli na začátku července příštího roku nerozjedou.

„Pokud nás to zdrží a nebude možné to stihnout, chceme to řešit prodloužením stávajících smluv,“ řekl Kortyš.

Do soutěže se přihlásilo celkem šest dopravních společností. Pardubický kraj během středy nezveřejnil nabídky jednotlivých společností v tendru. Vítězové se ale vešli do maximálních částek, které kraj pro jednotlivé oblasti určil.

Pro oblast Jevíčska, Litomyšlska a Poličska to bylo nejvýše 36 korun za kilometr, Lanškrounsko, Holicko a Přeloučsko za 37 korun a na Chrudimsku a Orlickoústecku mohl dopravce přijít s cenou až 38 korun. Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí podle hejtmana Netolického během soutěže neúspěšně žádala, aby kraj zvedl strop o tři koruny na kilometr v každé lokalitě.

Celková předpokládaná výše zakázky na deset let je 6,8 miliardy korun včetně maximálního třicetiprocentního zvýšení. Náklady se sníží o vybrané jízdné, které není v této částce zahrnuto.