Výběr autobusového dopravce může zbrzdit pře ČSAD a kraje o cenový strop

Dopravci mohou až do 3. července podávat své nabídky v tendru na zajištění autobusové dopravy v osmi oblastech Pardubického kraje v celkové hodnotě 6,8 miliardy korun.

Společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí se však nelíbí podmínky soutěže. Pardubický kraj totiž stanovil maximální ceny ve výši 36 až 38 korun na ujetý kilometr, dopravce požádal posunutí stropu o tři koruny za kilometr. Radní s tím nesouhlasí.



Společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí provozují zhruba 90 procent meziměstských linek v Pardubickém kraji. Vzhledem ke svému vozovému parku mají velké šance uspět i v soutěži o to, kdo bude zabezpečovat regionální dopravu od poloviny příštího roku.

V tendru Pardubický kraj na jedné straně požaduje, aby průměrné stáří vozového parku bylo maximálně devět let, chce více nízkopodlažních autobusů, žádá klimatizaci, na straně druhé dopředu stanovil maximální částky, které je ochoten platit za ujetý kilometr.

Pro oblast Jevíčska, Litomyšlska a Poličska to má být nejvýše 36 korun za kilometr, Lanškrounsko, Holicko a Přeloučsko za 37 korun a na Chrudimsku a Orlickoústecku může dopravce přijít s cenou až 38 korun.

Pokud zájemce o zakázku bude žádat víc, může jej kraj z tendru vyřadit.

Jsou příliš dominantní, zvedli by ceny, tvrdí kraj

Společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, která je součástí koncernu ICOM transport, se to nelíbí. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uvedl, že firma požádala kraj, aby zvedl strop o tři koruny na kilometr v každé lokalitě. Krajští radní však byli proti.

„Dohodli jsme se, že se nenecháme vydírat. Ve většině oblastí jsou natolik dominantní, že s největší pravděpodobností budou jezdit dál, tedy Arriva a ČSAD Ústí nad Orlicí. Pokud jim zvýšíme maximální ceny a oni budou vědět, že z toho trhu se nikdo jiný nepřihlásí, dají tam okamžitě nejvyšší možné ceny a nám náklady podstatně poskočí,“ řekl a dodal, že třem námitkám společnosti krajští radní vyhověli, té zásadní, která se týkala maximálních cen, ne. Upozornil, že dopravci nyní jezdí za 33,30 koruny za kilometr.

„Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedl ředitel ČSAD Bus Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka.

Společnost se může bránit proti podmínkám soutěže u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Krajští radní věří, že svůj postup obhájí.

Kraje hledají provozovatele linkových autobusů různými způsoby. Kvůli vytvoření konkurenčního prostředí zpravidla dělí region na menší oblasti, v Plzeňském kraji na dvě části, v Královéhradeckém na osm, stejně jako v Pardubickém kraji. Jak ukazuje spor o maximální ceny, konkurenční prostředí tím automaticky nevznikne.

Malí dopravci jsou prakticky ze hry

Způsob soutěžení provozování regionálních autobusů po jednotlivých oblastech v podstatě vyřadilo ze hry malé dopravce, kteří v minulosti získali smlouvy na provozování několika málo linek. Kraj teoreticky mohl vyhlásit soutěž na jednotlivé linky, znamenalo by to však 150 soutěží a řadu praktických problémů.

Rozsah dopravního výkonu je v zakázce stanoven na 16,4 milionu kilometrů ročně. Při maximální ceně 36 až 38 korun by to za deset let znamenalo 6,8 miliardy korun. Náklady budou ve skutečnosti nižší, příjmy z jízdného půjdou Pardubickému kraji.

Při vyhodnocení nabídek bude mít devadesátiprocentní váhu nabídková cena. Technická kritéria nabídky, kde jde především o poměr nízkopodlažních autobusů, mají váhu jen desetiprocentní. Zajištění wi-fi či USB zásuvek bude při hodnocení hrát podružnou roli.