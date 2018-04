Nový terminál v Hostinném je nebezpečný pro chodce, město ho upraví

Ke zprovoznění terminálu jsou nutné menší stavební úpravy. Kdy nové nádraží v centru bude sloužit, nedokáže nikdo říci.



Terminál vznikal od konce loňského léta, hotový byl už v únoru. Autobusy však stále zajíždějí na provizorní zastávky ve Školní ulici. Zkušební provoz potvrdil, že se autobusy na terminál vejdou, mají dostatek místa pro otáčení a k jednotlivým stáním zajedou bez problémů. Ani to ke zkolaudování nestačilo.

„Na základě požadavku dopravního inspektorátu musíme udělat technické úpravy, aby terminál mohl být zkolaudován,“ říká místostarosta Hostinného Petr Kesner (Hostinné žije!).

Kdo udělal chybu?

Cílem úprav je posílit bezpečnost chodců při přecházení jízdních pásů. Stavaři proto musejí na dvou místech dodělat vysazené chodníkové plochy.

„Velikost a umístění bylo nutné prověřit vlečnými křivkami při modelové jízdě autobusu,“ poznamenává starostka Dagmar Sahánková (Sdružení pro lepší Hostinné).

Přestože je to jednoduchá úprava, není jasné, kdy bude hotová. „Datum nejsme schopní říci, protože ho nevíme. Všechny dotčené orgány dělají vše pro to, aby to bylo co nejdříve,“ uvádí místostarosta.

Podle něj stavební firma ani projektant nechybovali. „Vyplynulo to ze stavby a z jejího faktického provedení,“ říká místostarosta. Odmítá také, že by hrozilo vrácení dotace, kterou město na investici získalo.

Hradecká firma Sovis CZ, která terminál stavěla, tvrdí, že žádnou odpovědnost za vzniklé problémy nenese. „Sovis CZ postupoval zcela přesně podle dodané projektové dokumentace,“ říká mediální zástupce firmy Tomáš Carba.

Chyboval projektant?

Také projektanti z náchodské firmy INS na dotaz MF DNES odpověděli, že za zdržení při vydání kolaudace nemohou. Podle jednatele Petra Šulce firma postupovala standardně a získala pro projektovou dokumentaci souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu.

„Dopravní inspektorát přišel s novými požadavky na větší zabezpečení chodců, které v původním stanovisku nebyly, až v průběhu stavby,“ vysvětluje Šulc.

Podle Václava Javůrka z trutnovského dopravního inspektorátu však chyboval právě projektant, nezvolil ideální technické řešení. „Projektant nezohlednil instalaci polohy zastřešení nástupišť z hlediska přechodu pro chodce a požadavky na rozhled řidičů autobusu. Cestující by tak vstupovali zpoza dřevěné stěny přímo do vozovky,“ upozornil Javůrek.

Lepší rozhled na přechod pro chodce a minimalizování rizika srážky s autobusem zajistí právě vysazený chodník a zúžení koridoru, kterým autobus bude projíždět.

Terminál s krytými nástupišti za více než 20 milionů korun vznikl na místě bývalého autobusového nádraží, které tvořila pouze otevřená plocha bez chodníků, nástupních ostrůvků i zastřešení. Radnice na projekt získala dotaci zEvropské unie, která pokryje 90 procent nákladů. Terminál budou hlídat kamery, nově bude provoz jednosměrný. Moderním doplňkem je chytrý sloup s připojením na internet.

Už před zahájením stavby zmizela z autobusového nádraží jedna z dominant - bývalá sodovkárna. Nevyužívanou chátrající budovu muselo město poslat k zemi, po zřícení střechy pod náporem sněhu hrozil sesun dalších částí objektu.