Chlumec postaví autobusový terminál, souhlas dědiců sháněli ve Francii

Nová stání autobusů, zázemí pro cestující i velké parkoviště přijdou na více než 30 milionů korun.

Radnice však musela získat pozemky, nezbytné pro udělení stavebního povolení na terminál. Starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL) se kvůli tomu vydal do Francie, kde navštívil šest potomků bývalého majitele části pozemku.

„Zachovali jsme se přesně podle hesla: Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Najali jsme si frankofonního právníka, který má možnost získat plnou moc,“ řekl starosta Uchytil.

„Majitelé avizovali, že chtějí jednat s vedením města, takže jsme absolvovali třídenní pracovní cestu do Francie, kde jsme jednali jednotlivě se šesti lidmi, z nichž každý žije jinde. Jde o potenciální majitele, protože jsou notářem zahrnutí do dědického řízení. Od všech jsme však potřebný souhlas získali. Právník se nám velmi vyplatil, jednání muselo být na naprosto stoprocentní úrovni, abychom nic nenechali náhodě,“ podotkl starosta.

Podle něj už stavbě nového autobusového nádraží, kde má být pro osobní vozy i pro kola parkoviště s kamerovým zabezpečením či nový informační systém, nic nebrání. Náklady na projekt by měly být okolo 33 milionů korun, evropská dotace z programu ITI pro hradecko-pardubickou aglomeraci by měla přinést 27,5 milionu korun.

„Stavební povolení už leží k vyjádření na magistrátu v Hradci Králové. Koncem července budeme jednat s manažery ITI a doufáme, že stavbu budeme moci začít v příštím roce. Na základě projektové dokumentace nám přicházejí nabídky na stavební dílo a předpokládám, že do jara příštího roku budeme mít veškeré souhlasy od ITI a ministerstva,“ uvedl starosta.

„Projekt je rozsáhlý, proto bude rozdělen na dvě etapy do let 2020 a 2021. Chceme tím u nádraží během rekonstrukce zabezpečit i parkování, aby se neucpaly okolní ulice,“ vysvětlil Uchytil. Denně totiž u stanice parkuje na sto automobilů.

„Nestanovili jsme celkovou cenu díla, může být nakonec i vyšší s ohledem na ceny stavebních prací, které šly nahoru o 25 procent. Budeme samozřejmě rádi, když to udržíme na 33 milionech,“ připustil Uchytil.

Významný regionální dopravní uzel je už na první pohled v mizerném stavu. Betonová plocha před nádražím je přeplněna parkujícími auty, autobusové zastávky jsou zchátralé. Vadí to nejen cestujícím, ale i řidičům.

Málo místa a špatné zázemí, posteskla si obyvatelka i řidič

„Můžu vám říct, že když jsem přijela, neměla jsem kde zaparkovat. Nakonec jsem se vešla na místo, které je možná už mimo parkoviště. Určitě by to tady chtělo více místa,“ řekla před odjezdem z parkoviště Jana Malá z Chlumce nad Cidlinou.

„Člověk si tady nemůže ani odskočit, zázemí není absolutně žádné. Stojím tady i dvě hodiny a když si chci odskočit na nádraží, musím zajít za výpravčím a půjčit si klíč. A to je všechno. Je to tu také často přeplněné, řidiči osobních aut nebývají ohleduplní,“ popsal šofér autobusu Martin Kokeš z Přelouče, odkud vede jedna z linek do Chlumce.

Nový terminál by měl vyřešit veškeré současné problémy. „Všechno bude z gruntu jinak, všechno bude nové. Celkem by mělo vzniknout 150 parkovacích míst oproti stávajícím devadesáti. Zastávky autobusů budou mít bublinové zastřešení. Zázemí pro řidiče včetně toalet bude v budově železniční stanice. Je zbytečné vyrábět zázemí a toalety třicet metrů od sebe,“ popsal starosta.

„Autobusové nádraží projde modernizací, bude odvodněné, odkanalizované, budou tam moderní stojany pro kola, parkovací místa budou podle všech norem, počet stání pro autobusy jsme projednali s dopravci. Vše projednáváme i s Českými drahami, abychom zajistili návaznost na vlakovou dopravu. Proto jsme museli zakoupit i jeden pozemek sousedící s nádražní budovou. Bude na něm padesát parkovacích míst,“ řekl Uchytil.

Zlepší se i nádraží a železniční trať

Dosud nevzhlednou část více než pětitisícového Chlumce nad Cidlinou čeká kromě kromě nového terminálu ještě další významná změna: modernizace vlakového nádraží.

„Skládá se ze dvou objektů – dopravního pavilonu a výpravní budovy s přístavbou restaurace. Začátek rekonstrukce je plánován na rok 2022. Předběžný odhad nákladů se pohybuje okolo 80 milionů korun. Tato částka ještě není definitivní, protože se dolaďuje rozsah rekonstrukce. Předpokládá se zateplení fasády a zastřešení, výměna vnitřních sítí, optimalizace a doplnění veřejných prostor či bezbariérové řešení dopravního pavilonu,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Chlumečtí se dočkají nejen nového zázemí, ale také pohodlnějšího a hlavně rychlejšího cestování. V plánu je totiž také modernizace tratě z Prahy do Hradce Králové, jde o 19,6 kilometrů v úseku mezi Kanínem a Chlumcem nad Cidlinou.

Vlakem se cestuje dobře, říkají pasažéři. Zázemí ale zastaralo

„Na nový terminál už se těším, tady není kam složit hlavu. Nádraží by také chtělo změny, každá oprava bude dobrá. Jezdím sem autobusem z Lovčic a často odsud vyrážíme i na delší cesty vlakem,“ svěřila se Jana Šebková.

Modernizace spočívá v kompletní rekonstrukci veškeré infrastruktury na trati. V Chlumci bude velkým přínosem také bezbariérový přístup na nová nástupiště podchodem.

„Dojde k rekonstrukci kolejí včetně tělesa železničního spodku, nástupišť, mostů, propustků, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a k souvisejícím stavebním pracím. Ve stanici Chlumec nad Cidlinou vzniknou nová nástupiště včetně zastřešení, bezbariérový přístup zajistí podchod. Předběžně je začátek stavby plánován na rok 2025. Tento termín je pouze orientační a je závislý například na průběhu procesu EIA, kterým se posuzuje vliv stavby na životní prostředí,“ vysvětlil Tesař.

Nádraží leží na tratích z Velkého Oseka do Chocně, z Chlumce přes Ostroměř, Starou Paku či Kunčice nad Labem do Trutnova a přes Městec Králové či Dymokury do Křince na Nymbursku.

„Samotné cestování je z Chlumce pohodlné, jsem spokojená. Rychlík na Hradec, kterým často cestuji, jezdí každou hodinu. Rozhodně si nestěžuji, ale nové zázemí by bylo určitě fajn,“ podotkla Alena Kundrtová z Chlumce nad Cidlinou.