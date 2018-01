Zbrojaři mají jasno. Autobusové nádraží v Pardubicích musí do roka zmizet

Jestliže ještě před pár týdny Pardubice trochu tápaly, kolik času mají na nalezení provizorního autobusového nádraží, teď už se dohadovat nemusí. Silvestr 2018 uzavře nejenom tento rok, ale i existenci nevzhledného, zanedbaného, nicméně pro cestující důležitého nádraží.

„Víme, že tento rok se autobusové nádraží stěhovat nebude. Ale i to, že do konce roku 2018 je to třeba vyřešit. Dopravci mají smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, který jednal se zástupci zbrojařské skupiny Czechoslovak Group. Dodal, že dříve než za rok nebude firma připravená na přestavbu celého území a do té doby demoliční práce nespustí.

Mapu centra Pardubic začal přepisovat majitel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad loni dvěma velkými nákupy. Jeho firmy získaly bývalý lihovar a ovládly i společnost Centrum Bus Pardubice, které patří pozemky pod autobusovým nádražím.

Postavíme nebytové prostory, oznámil holding

Zbrojařská skupina v pátek poprvé veřejně řekla, co tam chce stavět. „Území přednádraží se ideálně hodí pro reprezentativní developerský projekt určený vzhledem k charakteru lokality spíše pro nebytové prostory. Prvním krokem v tomto směru bude vypracování územní studie,“ uvedl pro MF DNES tiskový mluvčí holdingu Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Firma se podle jeho slov snaží vyjít Pardubicím vstříc. „V kontextu toho, že v této lokalitě se nachází v současnosti i autobusové nádraží, bude projekt a jeho harmonogram ve spolupráci s radnicí řešen tak, aby byly zohledněny i zájmy dopravní obslužnosti,“ uvedl Čírtek.

Staré autobusové nádraží by měl nahradit nový terminál B pro regionální autobusovou dopravu u pardubického vlakového nádraží. Jeho stavbu spolu s dalším terminálem Jih na Dukle podpořili zastupitelé Pardubic loni v prosinci. Nepříjemné je, že i podle těch nejoptimističtějších scénářů začne fungovat nejdříve za tři roky.

Během několika měsíců proto musí město a kraj naplánovat, kam od ledna 2019 do otevření nového nádraží pošlou linkové autobusy. Nejde jen o to, kde budou zastavovat, ale i kde budou vozy odstaveny po dobu čekání mezi jednotlivými jízdami.

Autobusy čeká více popojíždění po městě

Autobusy zcela jistě maximálně využijí nový terminál určený pro MHD před nádražím Českých drah, ale ten stačit nebude. Vozy mohou stát v Masarykových kasárnách či před vlakovým nádražím v Rosicích nad Labem. Popojíždění autobusů po městě ale už tak zahlcené pardubické dopravě moc nepomůže.

Hledání nového místa pro autobusy předcházela skoro až komická slovní pře o to, zda problém s autobusovým nádražím má vyřešit Pardubický kraj jako objednavatel regionální dopravy s pomocí města, anebo naopak je to záležitost především Pardubic, kterým kraj pomůže. „Město Pardubice si samozřejmě uvědomuje složitost situace a je připraveno být kraji nápomocno při řešení této situace,“ uvedl například primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Po pátečním jednání zástupců města a kraje o nových stanovištích pro linkové autobusy jsou hrany patrně už obroušeny. „Dohodli jsme se, že to budeme dělat spolu, je to náš společný zájem, abychom našli co nejlepší řešení,“ uvedl Kortyš.