Pardubice získaly čas. Staré autobusové nádraží bude sloužit i příští rok

Současné vedení města, kterému už pátým rokem dominuje hnutí ANO, má před sebou několik velkých dopravních projektů. Ten vůbec nejdůležitější se jmenuje terminál B.

Bude to nové autobusové nádraží, které by mělo stát proti hypermarketu Albert a mělo by nahradit to dnešní, které chce soukromý developer brzy přestavět na obchody a kanceláře.

„Podle našich zpráv bude současné nádraží pro autobusy fungovat ještě tento rok a nejspíš i ten příští. To je pro nás velmi pozitivní, protože máme více času na stavbu terminálu B,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Zhruba na podzim by podle něj Pardubice mohly vypsat výběrové řízení na zhotovitele autobusového nádraží. „Bude nedaleko vlakového nádraží. Město tím soustředí tři druhy dopravy na jedno místo, vlaky a MHD už jsou vedle sebe, zbývá doplnit linkovou autobusovou dopravu,“ doplnil.

Hlavní problém je však jako obvykle s pozemky. Už skoro rok se nemůže radnice dohodnout na převodu potřebných parcel s firmou Eurobit Real. Podle rozhodnutí zastupitelů má město společnosti zaplatit 7,6 milionu korun.

To znamená, že radnice tak dá za metr čtvereční 5 059 korun. Jen pro srovnání, když radnice prodávala Masarykovo náměstí izraelskému investorovi pro stavbu Paláce Pardubice, dostala 300 korun za metr čtvereční.

Transakce byla schválena v zimě, jednání však neberou konce

„O ceně se můžeme bavit, ale řekněme, že to je vrchní hranice odhadu znalců firmy Eurobit Real,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Ovšem ačkoliv transakce byla schválená už v zimě, jednání s Eurobit Real stále neberou konce. „Věřím, že během léta právníci obou stran vše dotáhnou do konce,“ řekl Charvát s tím, že další větší překážky by stavbu už čekat neměly. „Dokončujeme podklady k územnímu řízení, dnes není dopředu definovatelné, jak dlouho bude trvat, pak nás čeká stavební povolení a na podzim možná budeme schvalovat kroky vedoucí k výběrovému řízení,“ dodal Charvát.

Autobusové nádraží je nyní na soukromém pozemku několik set metrů od vlakového nádraží. Investor tam jednou bude stavět a provoz linkové dopravy tam zanikne.

Podle předběžných informací investor ještě příští rok území přestavovat nebude. Město ale nejspíš nové autobusové nádraží nestihne dokončit, než bude zrušené to původní. Musí najít náhradní místo pro autobusy, které by mohlo fungovat půl roku nebo tři čtvrtě roku v roce 2020.

„Přechodné období, kdy budeme mít autobusové nádraží někde jinde, se nám zkracuje. Vypadá to, že potrvá jen pár měsíců,“ řekl Charvát.

Nový autobusový terminál za odhadovaných 165 milionů korun postaví město u vlakového nádraží. Náhradní autobusové nádraží po dobu výstavby terminálu B může být například v bývalých Masarykových kasárnách nebo u vlakové zastávky v Rosicích nad Labem. Linkové autobusy budou možná zastavovat u vlakového nádraží.